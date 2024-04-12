Директор тюменского ПНД хранил боеприпасы и жил в квартире своих пациентов

Директор Винзилинского ПНД осужден за хранение боеприпасов и присвоение квартиры

Мужчина вину не признал, но суд приговорил его к исправительным работам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вынесли приговор бывшему директору Винзилинского психоневрологического диспансера. Он обвинялся в хищении премий своих сотрудников, проживании в квартире своих пациентов и хранении боеприпасов, сообщает на сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тюменский районный суд вынес приговор уже бывшему директору автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области „Винзилинский психоневрологический интернат“. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном хранении боеприпасов», — говорится в сообщении.

Судом доказано, что мужчина выписал своим подчиненным премии, из которых около 160 тысяч присвоил под видом якобы обустройства скважины на территории интерната. Кроме того, через подставное лицо он оформил аренду на квартиру двух женщин, признанных недееспособными и проходящих лечение в учреждении.

Во время обысков в рабочем кабинете мужчины обнаружили упаковку с 11 патронами немецкого производства фирмы «Люгер вольф». Мужчина заявлял, что патроны подброшены, однако принадлежность боеприпасов подтвердили двое понятых.

Суд приговорил мужчину к 3,5 года принудительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. В течение трех лет он не сможет занимать административные должности. Свою вину осужденный не признал.