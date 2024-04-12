Автомобиль взорвался на севере Москвы

В Москве в Западном Дегунино взрывался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног, эпицентр взрыва пришелся на его место. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В Москве взорвался черный внедорожник, как только водитель включил зажигание», — передает telegram-канал. Водитель остался жив, у него травмированы ноги, с ним работают врачи. Саму машину осматривают специалисты.
Взрыв прозвучал у парковки жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Водитель Toyota Land Cruiser Prado включил зажигание у машины, и она взорвалась в этот же момент. Как пишет РИА Новости, в машине находилось неустановленное взрывное устройство. Предположительно, оно было установлено под водительским сиденьем.
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