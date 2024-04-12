Автомобиль взорвался на севере Москвы

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Взрыв машины произошел у парковки жилого дома в Москве Фото:

В Москве в Западном Дегунино взрывался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног, эпицентр взрыва пришелся на его место. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В Москве взорвался черный внедорожник, как только водитель включил зажигание», — передает telegram-канал. Водитель остался жив, у него травмированы ноги, с ним работают врачи. Саму машину осматривают специалисты.

Взрыв прозвучал у парковки жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Водитель Toyota Land Cruiser Prado включил зажигание у машины, и она взорвалась в этот же момент. Как пишет РИА Новости, в машине находилось неустановленное взрывное устройство. Предположительно, оно было установлено под водительским сиденьем.

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В Москве в Западном Дегунино взрывался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног, эпицентр взрыва пришелся на его место. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Москве взорвался черный внедорожник, как только водитель включил зажигание», — передает telegram-канал. Водитель остался жив, у него травмированы ноги, с ним работают врачи. Саму машину осматривают специалисты. Взрыв прозвучал у парковки жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Водитель Toyota Land Cruiser Prado включил зажигание у машины, и она взорвалась в этот же момент. Как пишет РИА Новости, в машине находилось неустановленное взрывное устройство. Предположительно, оно было установлено под водительским сиденьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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