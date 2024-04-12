Сенатор Сергей Муратов приехал в Курган на фоне ЧС из-за угрозы паводка. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В условиях ЧС в Курганской области посчитал необходимым находиться в Кургане. Весь регион ответил на призыв губернатора Вадима Михайловича Шумкова объединиться и подготовиться к встрече со стихией», — сообщил сенатор.
Он проверил, как укрепляют дамбу сотрудники предприятий «Курганприбор» и «Курганавторемонт», которые трудятся здесь в две смены. Также сенатор осмотрел пункт временного размещения граждан в гимназии №32. По его словам, сейчас подготовка к наводнению организована лучше, чем в два предыдущих года. «Неизвестно, насколько будет масштабным паводок. Но каким бы ни был паводок, сделано все возможное. В случае выявления слабых мест готовы реагировать оперативно», — добавил сенатор.
Первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сенатор Сергей Муратов приехал в Курган на фоне ЧС из-за угрозы паводка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В условиях ЧС в Курганской области посчитал необходимым находиться в Кургане. Весь регион ответил на призыв губернатора Вадима Михайловича Шумкова объединиться и подготовиться к встрече со стихией», — сообщил сенатор. Он проверил, как укрепляют дамбу сотрудники предприятий «Курганприбор» и «Курганавторемонт», которые трудятся здесь в две смены. Также сенатор осмотрел пункт временного размещения граждан в гимназии №32. По его словам, сейчас подготовка к наводнению организована лучше, чем в два предыдущих года. «Неизвестно, насколько будет масштабным паводок. Но каким бы ни был паводок, сделано все возможное. В случае выявления слабых мест готовы реагировать оперативно», — добавил сенатор. Первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.