Сенатор Муратов приехал в Курган из-за угрозы масштабного паводка. Фото

12 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Муратов считает, что сейчас в Кургане лучше готовы к наводнению, чем в прошлые годы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сенатор Сергей Муратов приехал в Курган на фоне ЧС из-за угрозы паводка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В условиях ЧС в Курганской области посчитал необходимым находиться в Кургане. Весь регион ответил на призыв губернатора Вадима Михайловича Шумкова объединиться и подготовиться к встрече со стихией», — сообщил сенатор. Он проверил, как укрепляют дамбу сотрудники предприятий «Курганприбор» и «Курганавторемонт», которые трудятся здесь в две смены. Также сенатор осмотрел пункт временного размещения граждан в гимназии №32. По его словам, сейчас подготовка к наводнению организована лучше, чем в два предыдущих года. «Неизвестно, насколько будет масштабным паводок. Но каким бы ни был паводок, сделано все возможное. В случае выявления слабых мест готовы реагировать оперативно», — добавил сенатор. Первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Сенатор проверил, как идет укрепление дамбы сенатор Сергей Муратов, Telegram Фото: Также Муратов посетил пункт временного размещения сенатор Сергей Муратов, Telegram Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Сергей Муратов приехал в Курган на фоне ЧС из-за угрозы паводка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В условиях ЧС в Курганской области посчитал необходимым находиться в Кургане. Весь регион ответил на призыв губернатора Вадима Михайловича Шумкова объединиться и подготовиться к встрече со стихией», — сообщил сенатор. Он проверил, как укрепляют дамбу сотрудники предприятий «Курганприбор» и «Курганавторемонт», которые трудятся здесь в две смены. Также сенатор осмотрел пункт временного размещения граждан в гимназии №32. По его словам, сейчас подготовка к наводнению организована лучше, чем в два предыдущих года. «Неизвестно, насколько будет масштабным паводок. Но каким бы ни был паводок, сделано все возможное. В случае выявления слабых мест готовы реагировать оперативно», — добавил сенатор. Первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.