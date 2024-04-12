Сенатор Муратов приехал в Курган из-за угрозы масштабного паводка. Фото

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, муратов сергей
Муратов считает, что сейчас в Кургане лучше готовы к наводнению, чем в прошлые годы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Сенатор Сергей Муратов приехал в Курган на фоне ЧС из-за угрозы паводка. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В условиях ЧС в Курганской области посчитал необходимым находиться в Кургане. Весь регион ответил на призыв губернатора Вадима Михайловича Шумкова объединиться и подготовиться к встрече со стихией», — сообщил сенатор.

Он проверил, как укрепляют дамбу сотрудники предприятий «Курганприбор» и «Курганавторемонт», которые трудятся здесь в две смены. Также сенатор осмотрел пункт временного размещения граждан в гимназии №32. По его словам, сейчас подготовка к наводнению организована лучше, чем в два предыдущих года. «Неизвестно, насколько будет масштабным паводок. Но каким бы ни был паводок, сделано все возможное. В случае выявления слабых мест готовы реагировать оперативно», — добавил сенатор.

Первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

Сенатор проверил, как идет укрепление дамбы
Сенатор проверил, как идет укрепление дамбы
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Также Муратов посетил пункт временного размещения
Также Муратов посетил пункт временного размещения
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Сенатор Сергей Муратов приехал в Курган на фоне ЧС из-за угрозы паводка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В условиях ЧС в Курганской области посчитал необходимым находиться в Кургане. Весь регион ответил на призыв губернатора Вадима Михайловича Шумкова объединиться и подготовиться к встрече со стихией», — сообщил сенатор. Он проверил, как укрепляют дамбу сотрудники предприятий «Курганприбор» и «Курганавторемонт», которые трудятся здесь в две смены. Также сенатор осмотрел пункт временного размещения граждан в гимназии №32. По его словам, сейчас подготовка к наводнению организована лучше, чем в два предыдущих года. «Неизвестно, насколько будет масштабным паводок. Но каким бы ни был паводок, сделано все возможное. В случае выявления слабых мест готовы реагировать оперативно», — добавил сенатор. Первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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