В Челябинске назначен прокурор по надзору за тюрьмами и колониями

Назначен Челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Приказом Генерального прокурора РФ на должность Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области назначен советник юстиции Соловьев Никита Александрович. С апреля 2020 года занимал должность заместителя прокурора ЗАТО города Трехгорный», — сообщили в пресс-службе.
В органах прокуратуры Челябинской области Никита Соловьев проходит службу с 2007 года. Работал помощником, старшим помощником и заместителем прокурора ЗАТО города Трехгорный. Имеет звание советника юстиции.
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