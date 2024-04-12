В Челябинске назначен прокурор по надзору за тюрьмами и колониями

12 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Новый прокурор в Челябинск приедет из Трехгорного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Назначен Челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области назначен советник юстиции Соловьев Никита Александрович. С апреля 2020 года занимал должность заместителя прокурора ЗАТО города Трехгорный», — сообщили в пресс-службе. В органах прокуратуры Челябинской области Никита Соловьев проходит службу с 2007 года. Работал помощником, старшим помощником и заместителем прокурора ЗАТО города Трехгорный. Имеет звание советника юстиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначен Челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области назначен советник юстиции Соловьев Никита Александрович. С апреля 2020 года занимал должность заместителя прокурора ЗАТО города Трехгорный», — сообщили в пресс-службе. В органах прокуратуры Челябинской области Никита Соловьев проходит службу с 2007 года. Работал помощником, старшим помощником и заместителем прокурора ЗАТО города Трехгорный. Имеет звание советника юстиции.