В Челябинске назначен прокурор по надзору за тюрьмами и колониями

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Новый прокурор в Челябинск приедет из Трехгорного Фото:

Назначен Челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Приказом Генерального прокурора РФ на должность Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области назначен советник юстиции Соловьев Никита Александрович. С апреля 2020 года занимал должность заместителя прокурора ЗАТО города Трехгорный», — сообщили в пресс-службе.

В органах прокуратуры Челябинской области Никита Соловьев проходит службу с 2007 года. Работал помощником, старшим помощником и заместителем прокурора ЗАТО города Трехгорный. Имеет звание советника юстиции.

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Назначен Челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области назначен советник юстиции Соловьев Никита Александрович. С апреля 2020 года занимал должность заместителя прокурора ЗАТО города Трехгорный», — сообщили в пресс-службе. В органах прокуратуры Челябинской области Никита Соловьев проходит службу с 2007 года. Работал помощником, старшим помощником и заместителем прокурора ЗАТО города Трехгорный. Имеет звание советника юстиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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