Зимники в ЯНАО начали закрывать до следующего сезона

Участок зимника Азовы — Теги в ЯНАО перекроют до следующего сезона. О начале закрытия зимних автодорог рассказали в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«В связи с закрытием движения по участку зимника, расположенному на территории ХМАО, от села Теги до границы с ЯНАО с 00.00 15 апреля будет закрыт проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Откроется проезд только в следующем сезоне», — сказано в сообщении.
Часть ямальских зимников в настоящее время закрыта из-за нестабильных погодных условий. В стандартном режиме работает ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги, а движение по участку Коротчаево — Красноселькуп ограничено для транспорта с весом более 30 тонн.
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Участок зимника Азовы — Теги в ЯНАО перекроют до следующего сезона. О начале закрытия зимних автодорог рассказали в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с закрытием движения по участку зимника, расположенному на территории ХМАО, от села Теги до границы с ЯНАО с 00.00 15 апреля будет закрыт проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Откроется проезд только в следующем сезоне», — сказано в сообщении. Часть ямальских зимников в настоящее время закрыта из-за нестабильных погодных условий. В стандартном режиме работает ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги, а движение по участку Коротчаево — Красноселькуп ограничено для транспорта с весом более 30 тонн. Ранее URA.RU сообщало о поднявшейся в регионе снежной буре. В центре погодного катаклизма оказался Новый Уренгой — городские службы переведены в режим особой готовности.