11 апреля 2024

Итальянский пианист и блогер отменил свой концерт в Тюмени

В Тюмени отменен концерт итальянского пианиста Лоренцо Баньяти
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пианино, музыка, культура, клавиши, руки пианиста
Итальянский маэстро Лоренцо Баньяти вынужден отменить концерт из-за травмы руки Фото:

Концерт итальянского пианиста и блогера Лоренцо Баньяти, который должен был пройти в Тюмени 18 апреля отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального агентства (ТКТО).

«Концерт Лоренцо Баньяти и оркестра „Камерата Сибири“, к сожалению, отменен. Это связано с травмой руки у Лоренцо», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО. Тюменцам Лоренцо известен как талантливый пианист, поклонник русской культуры и популярный блогер

Билеты, купленные на концерт итальянского артиста действительны на открытие фестиваля «Музыкальная экспедиция», который пройдет в мае. В нем примут участие российские музыканты Борис Андрианов, Анна Кошкина и Сергей Давыдченко. Новая дата концерта Лоренцо Баньяти в Тюмени пока не сообщается.

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Концерт итальянского пианиста и блогера Лоренцо Баньяти, который должен был пройти в Тюмени 18 апреля отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального агентства (ТКТО). «Концерт Лоренцо Баньяти и оркестра „Камерата Сибири“, к сожалению, отменен. Это связано с травмой руки у Лоренцо», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО. Тюменцам Лоренцо известен как талантливый пианист, поклонник русской культуры и популярный блогер Билеты, купленные на концерт итальянского артиста действительны на открытие фестиваля «Музыкальная экспедиция», который пройдет в мае. В нем примут участие российские музыканты Борис Андрианов, Анна Кошкина и Сергей Давыдченко. Новая дата концерта Лоренцо Баньяти в Тюмени пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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