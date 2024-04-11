Итальянский пианист и блогер отменил свой концерт в Тюмени

В Тюмени отменен концерт итальянского пианиста Лоренцо Баньяти

12 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Итальянский маэстро Лоренцо Баньяти вынужден отменить концерт из-за травмы руки Фото: Илья Московец © URA.RU Концерт итальянского пианиста и блогера Лоренцо Баньяти, который должен был пройти в Тюмени 18 апреля отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального агентства (ТКТО). «Концерт Лоренцо Баньяти и оркестра „Камерата Сибири“, к сожалению, отменен. Это связано с травмой руки у Лоренцо», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО. Тюменцам Лоренцо известен как талантливый пианист, поклонник русской культуры и популярный блогер Билеты, купленные на концерт итальянского артиста действительны на открытие фестиваля «Музыкальная экспедиция», который пройдет в мае. В нем примут участие российские музыканты Борис Андрианов, Анна Кошкина и Сергей Давыдченко. Новая дата концерта Лоренцо Баньяти в Тюмени пока не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт итальянского пианиста и блогера Лоренцо Баньяти, который должен был пройти в Тюмени 18 апреля отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального агентства (ТКТО). «Концерт Лоренцо Баньяти и оркестра „Камерата Сибири“, к сожалению, отменен. Это связано с травмой руки у Лоренцо», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО. Тюменцам Лоренцо известен как талантливый пианист, поклонник русской культуры и популярный блогер Билеты, купленные на концерт итальянского артиста действительны на открытие фестиваля «Музыкальная экспедиция», который пройдет в мае. В нем примут участие российские музыканты Борис Андрианов, Анна Кошкина и Сергей Давыдченко. Новая дата концерта Лоренцо Баньяти в Тюмени пока не сообщается.