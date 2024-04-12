В УрФО с начала года построили почти 3 млн квадратных метров жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
По словам Владимира Якушева, застройщики строят больше домов, чем в прошлом году Фото:

Уральские застройщики с начала 2024 года сдали 2,95 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Темпы ввода жилья в этом году выше, чем в прошлом… За первый квартал в УрФО введено 2,95 млн кв. метров жилья — на 18,6% больше, чем в первые три месяца 2023 года», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

По его словам, сейчас на Урале девелоперы стремятся быстрее сдать уже построенные дома. Кроме того, они активно начинают строить новые объекты — в стадии строительства находится 10,3 млн кв. метров многоквартирного жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральские застройщики с начала 2024 года сдали 2,95 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Темпы ввода жилья в этом году выше, чем в прошлом… За первый квартал в УрФО введено 2,95 млн кв. метров жилья — на 18,6% больше, чем в первые три месяца 2023 года», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. По его словам, сейчас на Урале девелоперы стремятся быстрее сдать уже построенные дома. Кроме того, они активно начинают строить новые объекты — в стадии строительства находится 10,3 млн кв. метров многоквартирного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...