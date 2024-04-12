В УрФУ выступит экс-глава МИД Австрии Кнайсль, на чьей свадьбе гулял Путин

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Шесть лет назад Владимир Путин поздравлял Карин Кнайсль с бракосочетанием
Шесть лет назад Владимир Путин поздравлял Карин Кнайсль с бракосочетанием Фото:

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетит Екатеринбург и выступит перед студентами УрФУ. Подробностями программы с URA.RU поделились в пресс-службе вуза.

«15 апреля госпожа Кнайсль встретится с руководством УрФУ и проведет для студентов семинар „Отношения России с Северной Африкой и Западной Азией на материале исследования рынка нефти“. 16-го числа гостья прочитает лекцию на тему „Россия в условиях трансформации глобальной структуры энергоснабжения: с особым акцентом на опыт автомобильной промышленности“», — пояснили в вузе.

Карин Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017—2019 годы. Сейчас она руководит центром «G.O.R.K.I.» СПбГУ, который изучает проблемы экономического развития. В настоящее время австрийка живет в рязанской деревне. Россиянам она известна тем, что в 2018 году на ее свадьбе гулял президент РФ Владимир Путин.

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетит Екатеринбург и выступит перед студентами УрФУ. Подробностями программы с URA.RU поделились в пресс-службе вуза. «15 апреля госпожа Кнайсль встретится с руководством УрФУ и проведет для студентов семинар „Отношения России с Северной Африкой и Западной Азией на материале исследования рынка нефти“. 16-го числа гостья прочитает лекцию на тему „Россия в условиях трансформации глобальной структуры энергоснабжения: с особым акцентом на опыт автомобильной промышленности“», — пояснили в вузе. Карин Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017—2019 годы. Сейчас она руководит центром «G.O.R.K.I.» СПбГУ, который изучает проблемы экономического развития. В настоящее время австрийка живет в рязанской деревне. Россиянам она известна тем, что в 2018 году на ее свадьбе гулял президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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