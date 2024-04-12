В УрФУ выступит экс-глава МИД Австрии Кнайсль, на чьей свадьбе гулял Путин

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетит Екатеринбург и выступит перед студентами УрФУ. Подробностями программы с URA.RU поделились в пресс-службе вуза.
«15 апреля госпожа Кнайсль встретится с руководством УрФУ и проведет для студентов семинар „Отношения России с Северной Африкой и Западной Азией на материале исследования рынка нефти“. 16-го числа гостья прочитает лекцию на тему „Россия в условиях трансформации глобальной структуры энергоснабжения: с особым акцентом на опыт автомобильной промышленности“», — пояснили в вузе.
Карин Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017—2019 годы. Сейчас она руководит центром «G.O.R.K.I.» СПбГУ, который изучает проблемы экономического развития. В настоящее время австрийка живет в рязанской деревне. Россиянам она известна тем, что в 2018 году на ее свадьбе гулял президент РФ Владимир Путин.
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