Политика Лавров прокомментировал ультиматум Запада по Украине Лавров: ультиматум на конференции в Швейцарии перечеркнет шансы на успех 12 апреля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 + Лавров напомнил, что Россию не приглашали на конференцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Коллективный ультиматум», который страны Запада собираются предъявить России на конференции в Швейцарии по Украине, перечеркивает любые шансы на успех встречи. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Они просто откровенно заявили, что сначала нужно оформить коллективный ультиматум России. Ну это просто перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой швейцарской затеи», — заявил Лавров на брифинге. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава МИД также напомнил, что Россию не собираются приглашать на конференцию. На конференции, которая пройдет 15—16 июня вблизи города Люцерн, ожидается присутствие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщал, что приглашения для участия в саммите России не направляли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! «Коллективный ультиматум», который страны Запада собираются предъявить России на конференции в Швейцарии по Украине, перечеркивает любые шансы на успех встречи. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Они просто откровенно заявили, что сначала нужно оформить коллективный ультиматум России. Ну это просто перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой швейцарской затеи», — заявил Лавров на брифинге. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава МИД также напомнил, что Россию не собираются приглашать на конференцию. На конференции, которая пройдет 15—16 июня вблизи города Люцерн, ожидается присутствие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщал, что приглашения для участия в саммите России не направляли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям