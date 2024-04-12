Екатеринбуржец завез тысячи мигрантов-нелегалов в Россию

12 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец заработал на мигрантах 11,2 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржец более полутора лет нелегально завозил в Россию мигрантов. За все время он перевез более 2,4 тысячи иностранцев, заработав на этом 11,2 миллиона рублей. Уголовное дело уже направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый в период с сентября 2021 года по март 2023 года организовал незаконное пребывание не менее 2,4 тысячи иностранных граждан на территории РФ», — следует из сообщения. Как оказалось, мужчина при помощи поддельных документов ставил иностранцев на миграционный учет. О незаконности его действий мигранты не знали. За свои услуги с каждого иностранца мужчина брал не менее 4,5 тысячи рублей. «Уголовное дело направлено в Вер-Исетский районный суд», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец более полутора лет нелегально завозил в Россию мигрантов. За все время он перевез более 2,4 тысячи иностранцев, заработав на этом 11,2 миллиона рублей. Уголовное дело уже направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый в период с сентября 2021 года по март 2023 года организовал незаконное пребывание не менее 2,4 тысячи иностранных граждан на территории РФ», — следует из сообщения. Как оказалось, мужчина при помощи поддельных документов ставил иностранцев на миграционный учет. О незаконности его действий мигранты не знали. За свои услуги с каждого иностранца мужчина брал не менее 4,5 тысячи рублей. «Уголовное дело направлено в Вер-Исетский районный суд», — отметили в ведомстве.