Екатеринбуржец завез тысячи мигрантов-нелегалов в Россию

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, верующие, мечеть, ислам, обряд, традиция, обувь, гастарбайтеры, мусульманство, умма, пятничная молитва
Екатеринбуржец заработал на мигрантах 11,2 миллиона рублей Фото:

Екатеринбуржец более полутора лет нелегально завозил в Россию мигрантов. За все время он перевез более 2,4 тысячи иностранцев, заработав на этом 11,2 миллиона рублей. Уголовное дело уже направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемый в период с сентября 2021 года по март 2023 года организовал незаконное пребывание не менее 2,4 тысячи иностранных граждан на территории РФ», — следует из сообщения. Как оказалось, мужчина при помощи поддельных документов ставил иностранцев на миграционный учет. О незаконности его действий мигранты не знали.

За свои услуги с каждого иностранца мужчина брал не менее 4,5 тысячи рублей. «Уголовное дело направлено в Вер-Исетский районный суд», — отметили в ведомстве.

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Екатеринбуржец более полутора лет нелегально завозил в Россию мигрантов. За все время он перевез более 2,4 тысячи иностранцев, заработав на этом 11,2 миллиона рублей. Уголовное дело уже направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый в период с сентября 2021 года по март 2023 года организовал незаконное пребывание не менее 2,4 тысячи иностранных граждан на территории РФ», — следует из сообщения. Как оказалось, мужчина при помощи поддельных документов ставил иностранцев на миграционный учет. О незаконности его действий мигранты не знали. За свои услуги с каждого иностранца мужчина брал не менее 4,5 тысячи рублей. «Уголовное дело направлено в Вер-Исетский районный суд», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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