Пермские ученые придумали, как снизить риски авиакатастроф с помощью лазеров

Ученые ПНИПУ разработали способ удаления наледи с вентиляторов самолетов

12 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Изобретение ученых сделают полеты более безопасными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ученые Пермского Политеха придумали, как снизить риски авиакатастроф, которые могут случиться из-за обледенения двигателей самолетов. Для этого специалисты ПНИПУ разработали способ удаления льда с лопастей вентиляторов прямо во время движения. Технология очистки основана на нагреве лазерными лучами. «Под воздействием нагрева и вращения запускаются процессы плавления и образования трещин в слоях льда. Он сходит с лопастей. При этом лед разрушается практически одинаково на каждой лопасти. Это позволяет не только очистить элементы конструкции, но и может предотвратить вибрации, — передает пресс-служба вуза слова декана аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимира Модорского. По словам ученых Пермского Политеха, существующие противообледенительные системы не всегда достаточно эффективны. Они прогревают важные детали только частично. Изобретение специалистов ПНИПУ поможет более успешно бороться с наледью на вентиляторах. А это повысит уровень безопасности полетов. На данную разработку учеными получен патент. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха нашли способ сделать прочнее крылья самолетов и двигатели ракет. Процесс окисления, грозящий деталям разрушением, специалисты вуза предлагают замедлить, добавив в материал оксид лантана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые Пермского Политеха придумали, как снизить риски авиакатастроф, которые могут случиться из-за обледенения двигателей самолетов. Для этого специалисты ПНИПУ разработали способ удаления льда с лопастей вентиляторов прямо во время движения. Технология очистки основана на нагреве лазерными лучами. «Под воздействием нагрева и вращения запускаются процессы плавления и образования трещин в слоях льда. Он сходит с лопастей. При этом лед разрушается практически одинаково на каждой лопасти. Это позволяет не только очистить элементы конструкции, но и может предотвратить вибрации, — передает пресс-служба вуза слова декана аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимира Модорского. По словам ученых Пермского Политеха, существующие противообледенительные системы не всегда достаточно эффективны. Они прогревают важные детали только частично. Изобретение специалистов ПНИПУ поможет более успешно бороться с наледью на вентиляторах. А это повысит уровень безопасности полетов. На данную разработку учеными получен патент. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха нашли способ сделать прочнее крылья самолетов и двигатели ракет. Процесс окисления, грозящий деталям разрушением, специалисты вуза предлагают замедлить, добавив в материал оксид лантана.