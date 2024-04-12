Тюменский район признали готовым к паводкам

Все дамбы и плотины Тюменского района прошли проверку на готовность к паводку
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Отсыпка дамбы. Ялуторовск
Защитные сооружения привели в полную готовность Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Все дамбы и плотины Тюменского района Тюменской области признаны готовыми к защите от паводков. Такое заявление сделала глава района Ольга Зимина в своем telegram-канале.

«Межведомственная рабочая группа провела обследование дамб и плотин, расположенных в муниципалитетах. Все имеющиеся в районе дамбы и плотины признаны пригодными для защиты населенных пунктов от паводка», — заявила Зимина.

Как сообщает telegram-канал информационного центра Тюменского правительства, укрепление дамб происходит в настоящий момент в Упоровском районе. В селе Упорово уровень воды в Тоболе составляет 452 см, а в Коркино — 408 см. В Тобольском районе уровень воды достиг отметки в 211 см при критическом максимуме в 950 см.

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Все дамбы и плотины Тюменского района Тюменской области признаны готовыми к защите от паводков. Такое заявление сделала глава района Ольга Зимина в своем telegram-канале. «Межведомственная рабочая группа провела обследование дамб и плотин, расположенных в муниципалитетах. Все имеющиеся в районе дамбы и плотины признаны пригодными для защиты населенных пунктов от паводка», — заявила Зимина. Как сообщает telegram-канал информационного центра Тюменского правительства, укрепление дамб происходит в настоящий момент в Упоровском районе. В селе Упорово уровень воды в Тоболе составляет 452 см, а в Коркино — 408 см. В Тобольском районе уровень воды достиг отметки в 211 см при критическом максимуме в 950 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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