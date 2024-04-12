Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума. Видео

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, реанимация, мчс россии, скорая помощь
В МЧС рассказали о ситуации в районе Оренбурга Фото:

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума», — сказал собеседник РИА «Новости». Он отметил, что вода поднялась до опасной отметки и превысила ее почти на два метра.

Паводок в Оренбургской области начался в первых числах апреля и продолжается до сих пор. В Оренбурге объявлена массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением.

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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума», — сказал собеседник РИА «Новости». Он отметил, что вода поднялась до опасной отметки и превысила ее почти на два метра. Паводок в Оренбургской области начался в первых числах апреля и продолжается до сих пор. В Оренбурге объявлена массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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