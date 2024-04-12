Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума», — сказал собеседник РИА «Новости». Он отметил, что вода поднялась до опасной отметки и превысила ее почти на два метра.
Паводок в Оренбургской области начался в первых числах апреля и продолжается до сих пор. В Оренбурге объявлена массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением.
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