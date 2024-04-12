Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума. Видео

12 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

В МЧС рассказали о ситуации в районе Оренбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума», — сказал собеседник РИА «Новости». Он отметил, что вода поднялась до опасной отметки и превысила ее почти на два метра. Паводок в Оренбургской области начался в первых числах апреля и продолжается до сих пор. В Оренбурге объявлена массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума», — сказал собеседник РИА «Новости». Он отметил, что вода поднялась до опасной отметки и превысила ее почти на два метра. Паводок в Оренбургской области начался в первых числах апреля и продолжается до сих пор. В Оренбурге объявлена массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением.