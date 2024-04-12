В Оренбурге проходит массовая эвакуация жителей из подтопляемых районов

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Звериноголовское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп
Уровень воды в реке Урал составляет 1147 сантиметров Фото:
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В Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

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«В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК „Гранд-парк“, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию», — передает пресс-служба губернатора области Дениса Паслера в своем telegram-канале. На данный момент уровень реки Урал составляет 1147 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге начала звучать сирена. Она связана с опасной ситуацией из-за наводнения. Также в городе проводится эвакуация.

Кроме того, в городе затопило еще 211 жилых домов. Число подтопленных участков выросло на 795.

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В Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. «В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК „Гранд-парк“, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию», — передает пресс-служба губернатора области Дениса Паслера в своем telegram-канале. На данный момент уровень реки Урал составляет 1147 сантиметров. Ранее сообщалось, что в Оренбурге начала звучать сирена. Она связана с опасной ситуацией из-за наводнения. Также в городе проводится эвакуация. Кроме того, в городе затопило еще 211 жилых домов. Число подтопленных участков выросло на 795.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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