В Оренбурге проходит массовая эвакуация жителей из подтопляемых районов

В Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
«В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК „Гранд-парк“, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию», — передает пресс-служба губернатора области Дениса Паслера в своем telegram-канале. На данный момент уровень реки Урал составляет 1147 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге начала звучать сирена. Она связана с опасной ситуацией из-за наводнения. Также в городе проводится эвакуация.
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В Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона в связи с высоким уровнем воды в реке Урал и подтоплением. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. «В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК „Гранд-парк“, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию», — передает пресс-служба губернатора области Дениса Паслера в своем telegram-канале. На данный момент уровень реки Урал составляет 1147 сантиметров. Ранее сообщалось, что в Оренбурге начала звучать сирена. Она связана с опасной ситуацией из-за наводнения. Также в городе проводится эвакуация. Кроме того, в городе затопило еще 211 жилых домов. Число подтопленных участков выросло на 795.