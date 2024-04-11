11 апреля 2024

Ямальские спасатели выручили из снежного плена восемь человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение - 2017. Салехард, автомобили, ямалспас, го и чс
В ЯНАО спасли 8 человек застрявших на трассе из-за снегопада Фото:

«Ямалспас» эвакуировал восемь человек из снежного плена в 18 километрах от Яр-Сале. Сигнал о двух машинах, застрявших на трассе, поступил к спасателям утром 12 апреля, сообщили в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО.

«Немедленно к месту вызова выехали два спасателя на вездеходе ТРЭКОЛ. Поиски осложнялись сильным ветром и осадками. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в Яр-Сале», — говорится в сообщении

Один из спасенных ямальцев оказался несовершеннолетним. Медицинская помощь не понадобилась ни одному из эвакуированных. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО близится сезонное закрытие зимних автодорог.

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«Ямалспас» эвакуировал восемь человек из снежного плена в 18 километрах от Яр-Сале. Сигнал о двух машинах, застрявших на трассе, поступил к спасателям утром 12 апреля, сообщили в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Немедленно к месту вызова выехали два спасателя на вездеходе ТРЭКОЛ. Поиски осложнялись сильным ветром и осадками. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в Яр-Сале», — говорится в сообщении Один из спасенных ямальцев оказался несовершеннолетним. Медицинская помощь не понадобилась ни одному из эвакуированных. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО близится сезонное закрытие зимних автодорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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