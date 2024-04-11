Ямальские спасатели выручили из снежного плена восемь человек

12 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО спасли 8 человек застрявших на трассе из-за снегопада Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU «Ямалспас» эвакуировал восемь человек из снежного плена в 18 километрах от Яр-Сале. Сигнал о двух машинах, застрявших на трассе, поступил к спасателям утром 12 апреля, сообщили в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Немедленно к месту вызова выехали два спасателя на вездеходе ТРЭКОЛ. Поиски осложнялись сильным ветром и осадками. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в Яр-Сале», — говорится в сообщении Один из спасенных ямальцев оказался несовершеннолетним. Медицинская помощь не понадобилась ни одному из эвакуированных. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО близится сезонное закрытие зимних автодорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Ямалспас» эвакуировал восемь человек из снежного плена в 18 километрах от Яр-Сале. Сигнал о двух машинах, застрявших на трассе, поступил к спасателям утром 12 апреля, сообщили в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Немедленно к месту вызова выехали два спасателя на вездеходе ТРЭКОЛ. Поиски осложнялись сильным ветром и осадками. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в Яр-Сале», — говорится в сообщении Один из спасенных ямальцев оказался несовершеннолетним. Медицинская помощь не понадобилась ни одному из эвакуированных. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО близится сезонное закрытие зимних автодорог.