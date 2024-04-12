В Челябинске установят памятник конструктору Макееву. Фото

12 апреля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Виктор Макеев создал в стране научную школу морского ракетостроения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Челябинске установят памятник бывшему главе конструкторского бюро Миасса, академику Виктору Макееву. Как сообщила пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера, на базе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) также появится музейный интерактивный комплекс по космонавтике. «Алексей Текслер поддержал предложения, прозвучавшие в рамках круглого стола. Одно из них касалось установки памятника Виктору Макееву к 100-летию легендарного академика, создания на базе ЮУрГУ музейного интерактивного комплекса по космонавтике», — отметили в правительстве региона. В пресс-службе вуза URA.RU пояснили, что на мероприятии обсудили возможные места будущей установки памятника. Одним из них был назван сквер университета. Окончательного решения о дислокации пока не принято. Губернатор отметил, что вуз является одной из ведущих исследовательских площадок в УрФО. Это касается и аэрокосмических технологий. В числе крупных разработок вуза развивается проект создания многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки. Демонстратор ракеты-носителя успешно прошел многократные испытания на площадке АО «НИИМаш», разработкой заинтересовался Роскосмос. Текслер осмотрел центр подготовки операторов дронов, музей ракетно-космической техники им. академика В.П. Макеева. В ходе круглого стола глава области пообщался с космонавтом, героем России и выпускником вуза Дмитрием Петелиным, ректором ЮУрГУ Александром Вагнером. Петелин заявил, что благодаря работе с молодежью со стороны увлеченных педагогов он полюбил учиться и смог попасть в отряд космонавтов, Почти год мужчина провел на МКС. Также космонавт отметил значительный вклад региона в развитие отрасли. Ученые получили из рук Текслера областные награды. Макеев родился в Московской губернии в октябре 1924 года. Стал создателем научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России. В Миассе возглавлял конструкторское бюро, названное впоследствии его именем. Алексей Текслер осмотрел музей космонавтики ЮУрГУ пресс-служба правительства Челябинской области Фото: Алексей Текслер поддержал озвученные на круглом столе в вузе предложения пресс-служба правительства Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске установят памятник бывшему главе конструкторского бюро Миасса, академику Виктору Макееву. Как сообщила пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера, на базе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) также появится музейный интерактивный комплекс по космонавтике. «Алексей Текслер поддержал предложения, прозвучавшие в рамках круглого стола. Одно из них касалось установки памятника Виктору Макееву к 100-летию легендарного академика, создания на базе ЮУрГУ музейного интерактивного комплекса по космонавтике», — отметили в правительстве региона. В пресс-службе вуза URA.RU пояснили, что на мероприятии обсудили возможные места будущей установки памятника. Одним из них был назван сквер университета. Окончательного решения о дислокации пока не принято. Губернатор отметил, что вуз является одной из ведущих исследовательских площадок в УрФО. Это касается и аэрокосмических технологий. В числе крупных разработок вуза развивается проект создания многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки. Демонстратор ракеты-носителя успешно прошел многократные испытания на площадке АО «НИИМаш», разработкой заинтересовался Роскосмос. Текслер осмотрел центр подготовки операторов дронов, музей ракетно-космической техники им. академика В.П. Макеева. В ходе круглого стола глава области пообщался с космонавтом, героем России и выпускником вуза Дмитрием Петелиным, ректором ЮУрГУ Александром Вагнером. Петелин заявил, что благодаря работе с молодежью со стороны увлеченных педагогов он полюбил учиться и смог попасть в отряд космонавтов, Почти год мужчина провел на МКС. Также космонавт отметил значительный вклад региона в развитие отрасли. Ученые получили из рук Текслера областные награды. Макеев родился в Московской губернии в октябре 1924 года. Стал создателем научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России. В Миассе возглавлял конструкторское бюро, названное впоследствии его именем.