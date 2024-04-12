Курганцы из-за паводка сами сделали баркас, на котором добираются до села. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители села смастерили свой баркас в 2001 году
Жители села смастерили свой баркас в 2001 году Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Дорогу перед селом Усть-Уйское Целинного округа Курганской области почти каждый год заливает водой, поэтому местные жители более 20 лет назад смастерили баркас, с помощью которого добираются до дома и большой земли. Об этом URA.RU рассказал сотрудник службы спасения Курганской области Сергей Ливанов.

«У местных жителей есть самодельный баркас. Он самый безопасный, гораздо безопаснее, чем наша лодка. Они его построили в 2001 году, потому что их подтопляет гораздо чаще, чем город Курган. Это река Уй, у которой свои русло и паводки», — сообщил Ливанов. Баркас построили по чертежам деда одного из местных жителей.

В другой части региона жители переживают из-за сильного подъема реки Тобол, из-за чего в области был введен режим ЧС. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU.

Лодочная переправа работает в селе ежедневно
Лодочная переправа работает в селе ежедневно
Фото:
Местные жители привыкли к такому способу транспортировки
Местные жители привыкли к такому способу транспортировки
Фото:

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Дорогу перед селом Усть-Уйское Целинного округа Курганской области почти каждый год заливает водой, поэтому местные жители более 20 лет назад смастерили баркас, с помощью которого добираются до дома и большой земли. Об этом URA.RU рассказал сотрудник службы спасения Курганской области Сергей Ливанов. «У местных жителей есть самодельный баркас. Он самый безопасный, гораздо безопаснее, чем наша лодка. Они его построили в 2001 году, потому что их подтопляет гораздо чаще, чем город Курган. Это река Уй, у которой свои русло и паводки», — сообщил Ливанов. Баркас построили по чертежам деда одного из местных жителей. В другой части региона жители переживают из-за сильного подъема реки Тобол, из-за чего в области был введен режим ЧС. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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