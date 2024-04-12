Курганцы из-за паводка сами сделали баркас, на котором добираются до села. Фото, видео

12 апреля 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Жители села смастерили свой баркас в 2001 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Дорогу перед селом Усть-Уйское Целинного округа Курганской области почти каждый год заливает водой, поэтому местные жители более 20 лет назад смастерили баркас, с помощью которого добираются до дома и большой земли. Об этом URA.RU рассказал сотрудник службы спасения Курганской области Сергей Ливанов. «У местных жителей есть самодельный баркас. Он самый безопасный, гораздо безопаснее, чем наша лодка. Они его построили в 2001 году, потому что их подтопляет гораздо чаще, чем город Курган. Это река Уй, у которой свои русло и паводки», — сообщил Ливанов. Баркас построили по чертежам деда одного из местных жителей. В другой части региона жители переживают из-за сильного подъема реки Тобол, из-за чего в области был введен режим ЧС. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU. Лодочная переправа работает в селе ежедневно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местные жители привыкли к такому способу транспортировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорогу перед селом Усть-Уйское Целинного округа Курганской области почти каждый год заливает водой, поэтому местные жители более 20 лет назад смастерили баркас, с помощью которого добираются до дома и большой земли. Об этом URA.RU рассказал сотрудник службы спасения Курганской области Сергей Ливанов. «У местных жителей есть самодельный баркас. Он самый безопасный, гораздо безопаснее, чем наша лодка. Они его построили в 2001 году, потому что их подтопляет гораздо чаще, чем город Курган. Это река Уй, у которой свои русло и паводки», — сообщил Ливанов. Баркас построили по чертежам деда одного из местных жителей. В другой части региона жители переживают из-за сильного подъема реки Тобол, из-за чего в области был введен режим ЧС. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU.