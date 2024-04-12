Пермские пожарные массово увольняются из-за низких зарплат

Из пожарной части уволились 22 человека с начала года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Из пожарной части в №115 в Добрянке Пермского края с начала года уволились 22 человека. Все они недовольны низкими зарплатами и плохими условиями труда.

«За три месяца этого года из части уволились 22 сотрудника МЧС. По их словам, зимой внутри помещений замерзает вода, не хватает обогревателей, часто ломается бойлер с горячей водой», — пишет 59.RU со ссылкой на обратившихся к ним пожарных. Экс-сотрудники МЧС также рассказали, что зарплаты у них не превышают 30 тысяч рублей в месяц, а за последние четыре года повышения не было ни разу.

Отмечается, что после массового увольнения заступать на дежурство пришлось начальнику части и его заместителю. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю журналистам сообщили, что сейчас часть работает в штатном режиме, а увольнение людей связано с тем, что люди нашли лучшие условия труда в новом месте.