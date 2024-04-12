Бывший инкассатор пытался поджечь здание «Росинкас» в Екатеринбурге. Фото

12 апреля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Буйный мужчина хотел устроить пожар из-за проблем с деньгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге днем 12 апреля бывший инкассатор, будучи пьяным, пытался поджечь, предположительно коктейлем Молотова, здание «Росинкас» на улице Малышева. Он жаловался на ипотеку. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах URA.RU. «У меня ипотека 40 тысяч рублей и двое детей», — передает telegram-канал «Уралити» слова мужчины. По словам собеседника агентства, после увольнения из инкассации его якобы неправильно рассчитали, из-за чего он чуть не устроил поджог. К месту ЧП приехали сотрудники Росгвардии, которые и провели задержание. Сейчас мужчина находится в отделении полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии и «Росинкаса». В ведомстве подтвердили задержание буйного екатеринбуржца. «Был задержан местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения всех обстоятельств подозреваемый в хулиганских действиях был доставлен в ближайший отдел полиции», — отметили правоохранители. Оперативно связаться с перевозчиком наличных не удалось — в компании не ответили на звонок. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 12 апреля бывший инкассатор, будучи пьяным, пытался поджечь, предположительно коктейлем Молотова, здание «Росинкас» на улице Малышева. Он жаловался на ипотеку. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах URA.RU. «У меня ипотека 40 тысяч рублей и двое детей», — передает telegram-канал «Уралити» слова мужчины. По словам собеседника агентства, после увольнения из инкассации его якобы неправильно рассчитали, из-за чего он чуть не устроил поджог. К месту ЧП приехали сотрудники Росгвардии, которые и провели задержание. Сейчас мужчина находится в отделении полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии и «Росинкаса». В ведомстве подтвердили задержание буйного екатеринбуржца. «Был задержан местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения всех обстоятельств подозреваемый в хулиганских действиях был доставлен в ближайший отдел полиции», — отметили правоохранители. Оперативно связаться с перевозчиком наличных не удалось — в компании не ответили на звонок.