Бывший инкассатор пытался поджечь здание «Росинкас» в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
Буйный мужчина хотел устроить пожар из-за проблем с деньгами Фото:

В Екатеринбурге днем 12 апреля бывший инкассатор, будучи пьяным, пытался поджечь, предположительно коктейлем Молотова, здание «Росинкас» на улице Малышева. Он жаловался на ипотеку. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах URA.RU.

«У меня ипотека 40 тысяч рублей и двое детей», — передает telegram-канал «Уралити» слова мужчины. По словам собеседника агентства, после увольнения из инкассации его якобы неправильно рассчитали, из-за чего он чуть не устроил поджог. К месту ЧП приехали сотрудники Росгвардии, которые и провели задержание. Сейчас мужчина находится в отделении полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии и «Росинкаса». В ведомстве подтвердили задержание буйного екатеринбуржца. «Был задержан местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения всех обстоятельств подозреваемый в хулиганских действиях был доставлен в ближайший отдел полиции», — отметили правоохранители. Оперативно связаться с перевозчиком наличных не удалось — в компании не ответили на звонок.

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В Екатеринбурге днем 12 апреля бывший инкассатор, будучи пьяным, пытался поджечь, предположительно коктейлем Молотова, здание «Росинкас» на улице Малышева. Он жаловался на ипотеку. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах URA.RU. «У меня ипотека 40 тысяч рублей и двое детей», — передает telegram-канал «Уралити» слова мужчины. По словам собеседника агентства, после увольнения из инкассации его якобы неправильно рассчитали, из-за чего он чуть не устроил поджог. К месту ЧП приехали сотрудники Росгвардии, которые и провели задержание. Сейчас мужчина находится в отделении полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии и «Росинкаса». В ведомстве подтвердили задержание буйного екатеринбуржца. «Был задержан местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения всех обстоятельств подозреваемый в хулиганских действиях был доставлен в ближайший отдел полиции», — отметили правоохранители. Оперативно связаться с перевозчиком наличных не удалось — в компании не ответили на звонок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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