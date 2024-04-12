Пенсионерка, выигравшая смартфон в «Опорном крае», столкнулась с проблемой

12 апреля 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Пенсионерка Антонина стала обладательницей смартфона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Пенсионерка из Верхней Салды (Свердловская область) выиграла смартфон в викторине «Опорный край». Женщина переживает, что не сможет забрать свой приз. Антонина поделилась своими опасениями с журналистом URA.RU. «Я так рада, что выиграла смартфон, но боюсь, что не смогу его получить, так как поездка в Екатеринбург для меня затруднительна. Мне 68 лет, и здоровье уже не позволяет ездить на большие расстояния. Для меня это, конечно, проблема. Но я безмерна рада призу. Я никогда в жизни ничего не выигрывала», — призналась Антонина. Церемония определения победителей прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали, 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Вся информация о викторине, посвященной 90-летнему юбилею Свердловской области — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Верхней Салды (Свердловская область) выиграла смартфон в викторине «Опорный край». Женщина переживает, что не сможет забрать свой приз. Антонина поделилась своими опасениями с журналистом URA.RU. «Я так рада, что выиграла смартфон, но боюсь, что не смогу его получить, так как поездка в Екатеринбург для меня затруднительна. Мне 68 лет, и здоровье уже не позволяет ездить на большие расстояния. Для меня это, конечно, проблема. Но я безмерна рада призу. Я никогда в жизни ничего не выигрывала», — призналась Антонина. Церемония определения победителей прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали, 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Вся информация о викторине, посвященной 90-летнему юбилею Свердловской области — в отдельном сюжете URA.RU.