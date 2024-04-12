Пермский министр образования прокомментировала ситуацию с Дягилевской гимназией

Пермский министр образования Кассина: «мы не можем делить детей»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол на тему образования. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина выступила с заявлением на радио Фото:

Министр образования Пермского края Раиса Кассина призвала не делить детей на своих и чужих. Она заявила, что не понимает, как у кого-то могла появиться мысль не допускать детей из одной школы в другую.

«Дети у нас общие! Мы не делим их на чужих и своих. Пока школа № 21 закрыта на ремонт мы должны предоставить детям достойное место для обучения. Сейчас я не могу понять, как у нас, в нашем городе, могла родиться мысль — не пускать детей из другой школы», — заявила Кассина в эфире радио «КП-Пермь».

Скандал с Дягилевской гимназией разгорелся из-за того, что родители учащихся гимназии не хотят предоставлять детям из школы № 21 помещение для обучения. Ранее URA.RU подробно описывало суть конфликта между родителями учеников из обеих школ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр образования Пермского края Раиса Кассина призвала не делить детей на своих и чужих. Она заявила, что не понимает, как у кого-то могла появиться мысль не допускать детей из одной школы в другую. «Дети у нас общие! Мы не делим их на чужих и своих. Пока школа № 21 закрыта на ремонт мы должны предоставить детям достойное место для обучения. Сейчас я не могу понять, как у нас, в нашем городе, могла родиться мысль — не пускать детей из другой школы», — заявила Кассина в эфире радио «КП-Пермь». Скандал с Дягилевской гимназией разгорелся из-за того, что родители учащихся гимназии не хотят предоставлять детям из школы № 21 помещение для обучения. Ранее URA.RU подробно описывало суть конфликта между родителями учеников из обеих школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...