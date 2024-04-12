Пермский министр образования прокомментировала ситуацию с Дягилевской гимназией

Пермский министр образования Кассина: «мы не можем делить детей»

Раиса Кассина выступила с заявлением на радио Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Министр образования Пермского края Раиса Кассина призвала не делить детей на своих и чужих. Она заявила, что не понимает, как у кого-то могла появиться мысль не допускать детей из одной школы в другую.

«Дети у нас общие! Мы не делим их на чужих и своих. Пока школа № 21 закрыта на ремонт мы должны предоставить детям достойное место для обучения. Сейчас я не могу понять, как у нас, в нашем городе, могла родиться мысль — не пускать детей из другой школы», — заявила Кассина в эфире радио «КП-Пермь».

Скандал с Дягилевской гимназией разгорелся из-за того, что родители учащихся гимназии не хотят предоставлять детям из школы № 21 помещение для обучения. Ранее URA.RU подробно описывало суть конфликта между родителями учеников из обеих школ.