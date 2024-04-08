Суть скандала с Дягилевской гимназией и школой №21 в Перми

Дом Дягилева стал объектом спора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми разгорается скандал с «уплотнением» гимназии №11 имени Сергея Дягилева. Исторический корпус департамент образования решил «временно» передать для обучения детей из школы №21. URA.RU кратко рассказывает историю проблемы.

Школа №21 в Перми располагалась в здании постройки конца XIX-начала XX веков в центре города на улице Сибирской. Зимой 2021 года власти сообщили о необходимости экстренно закрыть ее — в здании обнаружили трещины, а одна из опор под спортзалом оказалась разрушена полностью. Старый особняк попал тогда в «зону влияния реконструкции здания по улице Пермской, 66», где начали строить малую сцену ТЮЗа. Школу законсервировали, а детей распределили в 28-ю и 61-ю школы. Власти обещали сделать капремонт и вернуть школьников и педколлектив в стены родные стены. Этого не произошло до сих пор — проект капремонта не может пройти госэкспертизу.

Учителя и родители учеников 21-й школы от жизни «на чемоданах» уже устали и хотели бы вернуться в свои помещения. Страдают от «уплотнения» и дети из 28 и 61 школ. В мэрии сочли возможным решить проблему, собрав учеников в историческом корпусе Дягилевской гимназии, который также построен еще в XIX веке. Сейчас гимназия располагается в двух корпусах: историческом и новом, построенном в 2015 году. Решение педколлективу гимназии озвучили 5 апреля.

Родители гимназистов и коллектив школы опасаются нескольких проблем: переход на обучение в две смены; уничтожение дополнительного образования в гимназии (в историческом корпусе, например, расположены балетный класс, театральная студия и класс хора); невозможность при новой нагрузке сохранить здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения и Музей Дягилева, составляющий с гимназией единый комплекс.

В администрации Перми утверждают, что на территории гимназии будет обучаться только часть учеников школы №21. И только временно — до завершения ремонта 21-й школы. Конкретных сроков не называется. Директор гимназии Елена Макаренко хранит молчание. Ее назначили на пост в конце 2023 года.