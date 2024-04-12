Причины выходки пьяного горожанина пока неизвестны (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Пьяный екатеринбуржец с ножом устроил стрельбу в подъезде дома №61 на улице Амундсена. Информацию о происшествии, которое случилось 11 апреля, сообщил читатель URA.RU и подтвердила пресс-служба свердловской полиции.

«Неадекватный мужчина в белом костюме бегал по подъезду №8 и стрелял из пистолета. Жильцы вызвали полицейских, они его задержали. Изъяли пистолет, четыре патрона к нему, складной нож. И еще в подъезде нашли шесть гильз», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина был сильно пьян. Из-за своего состояния он был не в состоянии отвечать на вопросы стражей порядка.

«Сообщение о гражданине с неадекватным поведением в дежурную часть отдела полиции №4 городского ОВД поступило накануне от очевидцев в 22:05. На место происшествия был оперативно направлен наряд территориального ОВД. В результате предпринятых мер реагирования нарушитель спокойствия был задержан. Им оказался местный житель, официально не работающий, 1984 года рождения. От медицинского освидетельствования он отказался», — подтвердил информацию пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в отношении дебошира сыщики составили административный протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Подозреваемый содержится под стражей.

«Ствол изъят и направлен на экспертизу. По внешним признакам он похож на спортивный шумовой пистолет. Если в ходе исследования он будет признан боевым, то последует возбуждение уголовного дела. Сведений о пострадавших, к счастью, не поступало» — отметил Горелых.