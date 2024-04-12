Оленевод из ЯНАО не узнал позвонившего ему Путина

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Владимир Путин позвонил ямальскому оленеводу Пяку, а тот не узнал президента РФ Фото:

Оленевод Енкся Пяк из ЯНАО не узнал позвонившего ему президента РФ Владимира Путина. Это следует из видео, опубликованного пресс-службой президента РФ.

«Слышу, слышу, это кто?» — спросил на видео Енкся Пяк в начале телефонного разговора с Путиным. Путин заверил оленевода, что звонят друзья из Кремля.

Семья Пяк встречалась с президентом РФ 23 января в числе победителей конкурса «Семья года». Енкся Пяк тогда приглашал Путина на Ямал и сообщил, что 12 апреля он и супруга — Зоя Пяк отмечают золотую свадьбу. Президент обещал подумать над приглашением оленевода и в любом случае поздравить со знаменательной датой. Он сдержал обещание и совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко позвонил Пякам.

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Оленевод Енкся Пяк из ЯНАО не узнал позвонившего ему президента РФ Владимира Путина. Это следует из видео, опубликованного пресс-службой президента РФ. «Слышу, слышу, это кто?» — спросил на видео Енкся Пяк в начале телефонного разговора с Путиным. Путин заверил оленевода, что звонят друзья из Кремля. Семья Пяк встречалась с президентом РФ 23 января в числе победителей конкурса «Семья года». Енкся Пяк тогда приглашал Путина на Ямал и сообщил, что 12 апреля он и супруга — Зоя Пяк отмечают золотую свадьбу. Президент обещал подумать над приглашением оленевода и в любом случае поздравить со знаменательной датой. Он сдержал обещание и совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко позвонил Пякам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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