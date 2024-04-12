Оленевод из ЯНАО не узнал позвонившего ему Путина

Владимир Путин позвонил ямальскому оленеводу Пяку, а тот не узнал президента РФФото: Сайт Президента России
Оленевод Енкся Пяк из ЯНАО не узнал позвонившего ему президента РФ Владимира Путина. Это следует из видео, опубликованного пресс-службой президента РФ.
«Слышу, слышу, это кто?» — спросил на видео Енкся Пяк в начале телефонного разговора с Путиным. Путин заверил оленевода, что звонят друзья из Кремля.
Семья Пяк встречалась с президентом РФ 23 января в числе победителей конкурса «Семья года». Енкся Пяк тогда приглашал Путина на Ямал и сообщил, что 12 апреля он и супруга — Зоя Пяк отмечают золотую свадьбу. Президент обещал подумать над приглашением оленевода и в любом случае поздравить со знаменательной датой. Он сдержал обещание и совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко позвонил Пякам.
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Оленевод Енкся Пяк из ЯНАО не узнал позвонившего ему президента РФ Владимира Путина. Это следует из видео, опубликованного пресс-службой президента РФ. «Слышу, слышу, это кто?» — спросил на видео Енкся Пяк в начале телефонного разговора с Путиным. Путин заверил оленевода, что звонят друзья из Кремля. Семья Пяк встречалась с президентом РФ 23 января в числе победителей конкурса «Семья года». Енкся Пяк тогда приглашал Путина на Ямал и сообщил, что 12 апреля он и супруга — Зоя Пяк отмечают золотую свадьбу. Президент обещал подумать над приглашением оленевода и в любом случае поздравить со знаменательной датой. Он сдержал обещание и совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко позвонил Пякам.