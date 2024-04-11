Путин и Лукашенко поздравили ямальского оленевода с золотой свадьбой. Видео

12 апреля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Путин и Лукашенко поздравили супругов с Ямала с золотой свадьбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Енксю и Зою Пяк из ЯНАО с пятидесятилетием совместной жизни. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ. «Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк — потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. 23 января состоялась встреча президента с победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни. Сегодня президент поздравил их с золотой свадьбой», — сообщает пресс-служба президента РФ в telegram-канале «Кремль. Новости». В разговоре приняли участие Лукашенко, первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская и российский космонавт Александр Новицкий. Внуку Пяка Ростиславу Путин пообещал, что он увидит старт космического корабля, что является давней мечтой мальчика. Российский президент встречался с семьей Пяков в январе, они присутствовали в Кремле в числе победителей конкурса «Семья года». Тогда Енкся Пяк пригласил Путина в ЯНАО и рассказал, что 12 апреля он с супругой отмечает золотую свадьбу. Сам он — потомственный оленевод, его сыновья также помогают в этом нелегком деле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Енксю и Зою Пяк из ЯНАО с пятидесятилетием совместной жизни. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ. «Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк — потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. 23 января состоялась встреча президента с победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни. Сегодня президент поздравил их с золотой свадьбой», — сообщает пресс-служба президента РФ в telegram-канале «Кремль. Новости». В разговоре приняли участие Лукашенко, первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская и российский космонавт Александр Новицкий. Внуку Пяка Ростиславу Путин пообещал, что он увидит старт космического корабля, что является давней мечтой мальчика. Российский президент встречался с семьей Пяков в январе, они присутствовали в Кремле в числе победителей конкурса «Семья года». Тогда Енкся Пяк пригласил Путина в ЯНАО и рассказал, что 12 апреля он с супругой отмечает золотую свадьбу. Сам он — потомственный оленевод, его сыновья также помогают в этом нелегком деле.