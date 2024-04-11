11 апреля 2024

Путин и Лукашенко поздравили ямальского оленевода с золотой свадьбой. Видео

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко поздравили супругов с Ямала с золотой свадьбой Фото:

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Енксю и Зою Пяк из ЯНАО с пятидесятилетием совместной жизни. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

«Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк — потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. 23 января состоялась встреча президента с победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни. Сегодня президент поздравил их с золотой свадьбой», — сообщает пресс-служба президента РФ в telegram-канале «Кремль. Новости».

В разговоре приняли участие Лукашенко, первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская и российский космонавт Александр Новицкий. Внуку Пяка Ростиславу Путин пообещал, что он увидит старт космического корабля, что является давней мечтой мальчика.

Российский президент встречался с семьей Пяков в январе, они присутствовали в Кремле в числе победителей конкурса «Семья года». Тогда Енкся Пяк пригласил Путина в ЯНАО и рассказал, что 12 апреля он с супругой отмечает золотую свадьбу. Сам он — потомственный оленевод, его сыновья также помогают в этом нелегком деле.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Енксю и Зою Пяк из ЯНАО с пятидесятилетием совместной жизни. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ. «Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк — потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. 23 января состоялась встреча президента с победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни. Сегодня президент поздравил их с золотой свадьбой», — сообщает пресс-служба президента РФ в telegram-канале «Кремль. Новости». В разговоре приняли участие Лукашенко, первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская и российский космонавт Александр Новицкий. Внуку Пяка Ростиславу Путин пообещал, что он увидит старт космического корабля, что является давней мечтой мальчика. Российский президент встречался с семьей Пяков в январе, они присутствовали в Кремле в числе победителей конкурса «Семья года». Тогда Енкся Пяк пригласил Путина в ЯНАО и рассказал, что 12 апреля он с супругой отмечает золотую свадьбу. Сам он — потомственный оленевод, его сыновья также помогают в этом нелегком деле.
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