11 апреля 2024

Прокуратура проверит Utair из-за ЧП с самолетом, где летели депутаты ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Проверка началась после сообщения в СМИ Фото:

Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании Utair из-за экстренного приземления самолета, в котором летели депутаты ХМАО и митрополит. Об этом URA.RU транспортной прокуратуре УрФО.

«Мониторинговыми мероприятиями в СМИ выявлена публикация о совершении аварийной посадки в ХМАО самолета авиакомпании Utair. Предварительно установлено, что 11.04.2024 в 19:11 при выполнении рейса UT315 авиакомпании Utair по маршруту Ханты-Мансийск — Нижневартовск на воздушном судне ATR75 произошло повреждение лобового стекла», — сообщили в ведомстве.

Экипаж судна принял решение о посадке в Сургуте. Приземление прошло в восемь вечера по местному времени. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

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Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании Utair из-за экстренного приземления самолета, в котором летели депутаты ХМАО и митрополит. Об этом URA.RU транспортной прокуратуре УрФО. «Мониторинговыми мероприятиями в СМИ выявлена публикация о совершении аварийной посадки в ХМАО самолета авиакомпании Utair. Предварительно установлено, что 11.04.2024 в 19:11 при выполнении рейса UT315 авиакомпании Utair по маршруту Ханты-Мансийск — Нижневартовск на воздушном судне ATR75 произошло повреждение лобового стекла», — сообщили в ведомстве. Экипаж судна принял решение о посадке в Сургуте. Приземление прошло в восемь вечера по местному времени. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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