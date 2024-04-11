Прокуратура проверит Utair из-за ЧП с самолетом, где летели депутаты ХМАО

Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании Utair из-за экстренного приземления самолета, в котором летели депутаты ХМАО и митрополит. Об этом URA.RU транспортной прокуратуре УрФО.
«Мониторинговыми мероприятиями в СМИ выявлена публикация о совершении аварийной посадки в ХМАО самолета авиакомпании Utair. Предварительно установлено, что 11.04.2024 в 19:11 при выполнении рейса UT315 авиакомпании Utair по маршруту Ханты-Мансийск — Нижневартовск на воздушном судне ATR75 произошло повреждение лобового стекла», — сообщили в ведомстве.
Экипаж судна принял решение о посадке в Сургуте. Приземление прошло в восемь вечера по местному времени. Пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
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