Самолет Utair с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО

Самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО, летевшими с юбилея думы, совершил аварийную посадку в Сургуте. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.
«Депутаты и делегация епархии летели из окружной столицы в Нижневартовск, но внезапно приземлились в Сургуте. Провели полночи в аэропорту», — сообщил инсайдер,
В своем telegram-канале депутат Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и политбомонд не долетел до Нижневартовска каких-то 200 километров. После праздничной церемонии и фуршета путешественникам грозила «увлекательная» ночь в аэропорту в ожидании сменного рейса, но они получили багаж и решили добираться на перекладных.
В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.
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