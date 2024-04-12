Самолет Utair с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО

12 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Самолет с политбомондом на борту совершил экстренную посадку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО, летевшими с юбилея думы, совершил аварийную посадку в Сургуте. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте. «Депутаты и делегация епархии летели из окружной столицы в Нижневартовск, но внезапно приземлились в Сургуте. Провели полночи в аэропорту», — сообщил инсайдер, В своем telegram-канале депутат Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и политбомонд не долетел до Нижневартовска каких-то 200 километров. После праздничной церемонии и фуршета путешественникам грозила «увлекательная» ночь в аэропорту в ожидании сменного рейса, но они получили багаж и решили добираться на перекладных. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО, летевшими с юбилея думы, совершил аварийную посадку в Сургуте. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте. «Депутаты и делегация епархии летели из окружной столицы в Нижневартовск, но внезапно приземлились в Сургуте. Провели полночи в аэропорту», — сообщил инсайдер, В своем telegram-канале депутат Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и политбомонд не долетел до Нижневартовска каких-то 200 километров. После праздничной церемонии и фуршета путешественникам грозила «увлекательная» ночь в аэропорту в ожидании сменного рейса, но они получили багаж и решили добираться на перекладных. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.