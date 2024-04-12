Самолет Utair с депутатами и митрополитом совершил аварийную посадку в ХМАО

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, utair, ютэйр, atr 72, атр72, турбовинтовой самолет, atr72
Самолет с политбомондом на борту совершил экстренную посадку Фото:

Самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО, летевшими с юбилея думы, совершил аварийную посадку в Сургуте. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.

«Депутаты и делегация епархии летели из окружной столицы в Нижневартовск, но внезапно приземлились в Сургуте. Провели полночи в аэропорту», — сообщил инсайдер,

В своем telegram-канале депутат Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и политбомонд не долетел до Нижневартовска каких-то 200 километров. После праздничной церемонии и фуршета путешественникам грозила «увлекательная» ночь в аэропорту в ожидании сменного рейса, но они получили багаж и решили добираться на перекладных.

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО, летевшими с юбилея думы, совершил аварийную посадку в Сургуте. На борту были югорские депутаты Владислав Фоменко и Владимир Зиновьев, тюменский парламентарий Вячеслав Танкеев и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте. «Депутаты и делегация епархии летели из окружной столицы в Нижневартовск, но внезапно приземлились в Сургуте. Провели полночи в аэропорту», — сообщил инсайдер, В своем telegram-канале депутат Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и политбомонд не долетел до Нижневартовска каких-то 200 километров. После праздничной церемонии и фуршета путешественникам грозила «увлекательная» ночь в аэропорту в ожидании сменного рейса, но они получили багаж и решили добираться на перекладных. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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