Полпред Якушев назвал сроки пика наводнения в Кургане

Учитывая скорость движения реки Тобол, максимальный уровень воды придет в Курган в начале следующей недели, 15 апреля. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полпред в УрФО Владимир Якушев.
«Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», — заявил Якушев. Он отметил, что сейчас в городе идет активная подготовка к пику паводка.
Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев обратился к курганцам с просьбой не бояться мародеров и эвакуироваться из подтопляемых территорий. Он отметил, что власти и полиция будут следить за сохранностью имущества и домов. Также полпред в интервью отмечал, что в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым проведена большая работа по привлечению сил и средств для превентивных работ
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Учитывая скорость движения реки Тобол, максимальный уровень воды придет в Курган в начале следующей недели, 15 апреля. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полпред в УрФО Владимир Якушев. «Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», — заявил Якушев. Он отметил, что сейчас в городе идет активная подготовка к пику паводка. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев обратился к курганцам с просьбой не бояться мародеров и эвакуироваться из подтопляемых территорий. Он отметил, что власти и полиция будут следить за сохранностью имущества и домов. Также полпред в интервью отмечал, что в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым проведена большая работа по привлечению сил и средств для превентивных работ