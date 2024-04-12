Полпред Якушев назвал сроки пика наводнения в Кургане

Пик паводка в Кургане придется на начало следующей недели
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим, якушев владимир
По словам полпреда Владимира Якушева, пик воды в Курган придет с 15 апреля Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Учитывая скорость движения реки Тобол, максимальный уровень воды придет в Курган в начале следующей недели, 15 апреля. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полпред в УрФО Владимир Якушев.

«Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», — заявил Якушев. Он отметил, что сейчас в городе идет активная подготовка к пику паводка.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев обратился к курганцам с просьбой не бояться мародеров и эвакуироваться из подтопляемых территорий. Он отметил, что власти и полиция будут следить за сохранностью имущества и домов. Также полпред в интервью отмечал, что в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым проведена большая работа по привлечению сил и средств для превентивных работ

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Учитывая скорость движения реки Тобол, максимальный уровень воды придет в Курган в начале следующей недели, 15 апреля. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полпред в УрФО Владимир Якушев. «Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», — заявил Якушев. Он отметил, что сейчас в городе идет активная подготовка к пику паводка. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев обратился к курганцам с просьбой не бояться мародеров и эвакуироваться из подтопляемых территорий. Он отметил, что власти и полиция будут следить за сохранностью имущества и домов. Также полпред в интервью отмечал, что в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым проведена большая работа по привлечению сил и средств для превентивных работ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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