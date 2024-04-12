Полпред Якушев назвал сроки пика наводнения в Кургане

Пик паводка в Кургане придется на начало следующей недели

12 апреля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

По словам полпреда Владимира Якушева, пик воды в Курган придет с 15 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Учитывая скорость движения реки Тобол, максимальный уровень воды придет в Курган в начале следующей недели, 15 апреля. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полпред в УрФО Владимир Якушев. «Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», — заявил Якушев. Он отметил, что сейчас в городе идет активная подготовка к пику паводка. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев обратился к курганцам с просьбой не бояться мародеров и эвакуироваться из подтопляемых территорий. Он отметил, что власти и полиция будут следить за сохранностью имущества и домов. Также полпред в интервью отмечал, что в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым проведена большая работа по привлечению сил и средств для превентивных работ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учитывая скорость движения реки Тобол, максимальный уровень воды придет в Курган в начале следующей недели, 15 апреля. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полпред в УрФО Владимир Якушев. «Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», — заявил Якушев. Он отметил, что сейчас в городе идет активная подготовка к пику паводка. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев обратился к курганцам с просьбой не бояться мародеров и эвакуироваться из подтопляемых территорий. Он отметил, что власти и полиция будут следить за сохранностью имущества и домов. Также полпред в интервью отмечал, что в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым проведена большая работа по привлечению сил и средств для превентивных работ