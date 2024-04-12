Полпред Якушев призвал курганцев эвакуироваться и не бояться мародеров

12 апреля 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев обратился к жителям Курганской области из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Полпред в УрФО Владимир Якушев выступил с личным обращением к жителям Курганской области, где ожидается беспрецедентный паводок, отметив меры, принимаемые по защите имущества от мародеров. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. «Знаю, что люди опасаются покидать дома из-за угрозы мародерства. Президент на совещании с главами силовых ведомств и губернаторами поручил обеспечить сохранность имущества людей. И сейчас одновременно со строительством дамб, с оповещением и подомовыми обходами мы прорабатываем с правоохранителями, чтобы в экстренной ситуации было достаточно постов полиции», — заявил Якушев. Он отметил, что власти стараются сделать все, чтобы ЧС, если она случится, прошла с минимальными потерями. Владимир Якушев также упомянул о добровольцах, которые выразили желание помочь в патрулировании улиц. Полпред заявил, что этот процесс также координируется полицией. Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО работал в Курганской области, где введен режим ЧС из-за паводка. Также Якушев в интервью отмечал, что они в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым провели большую работу по привлечению сил и средств для превентивных работ, в том числе по наращиванию дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред в УрФО Владимир Якушев выступил с личным обращением к жителям Курганской области, где ожидается беспрецедентный паводок, отметив меры, принимаемые по защите имущества от мародеров. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. «Знаю, что люди опасаются покидать дома из-за угрозы мародерства. Президент на совещании с главами силовых ведомств и губернаторами поручил обеспечить сохранность имущества людей. И сейчас одновременно со строительством дамб, с оповещением и подомовыми обходами мы прорабатываем с правоохранителями, чтобы в экстренной ситуации было достаточно постов полиции», — заявил Якушев. Он отметил, что власти стараются сделать все, чтобы ЧС, если она случится, прошла с минимальными потерями. Владимир Якушев также упомянул о добровольцах, которые выразили желание помочь в патрулировании улиц. Полпред заявил, что этот процесс также координируется полицией. Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО работал в Курганской области, где введен режим ЧС из-за паводка. Также Якушев в интервью отмечал, что они в Кургане совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым провели большую работу по привлечению сил и средств для превентивных работ, в том числе по наращиванию дамбы.