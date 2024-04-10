«Потом уплотнят катками»: как строят километры дамбы в Кургане

Набережную превратили в форпост, а СНТ замуровали горами песка. Фото, видео

10 апреля 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

В Кургане строят дамбу, чтобы защитить город от потопа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В ожидании наводнения на берегу реки Тобол в разных частях Кургана круглосуточно строят дамбу и укрепляют прорехи в ней мешками с песком. Защитное сооружение начинается от микрорайона Восточный и идет по всей набережной города до бульвара Солнечный. На защите города стоят дорожные работники, добровольцы, волонтеры, сотрудники МЧС, чиновники и местные жители, которые не смогли остаться в стороне. О том, как город готовится к приходу большой воды — в репортаже URA.RU. Город защищают от воды двухметровыми горами песка В микрорайоне Восточный строят песочную дамбу высотой в два метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Третьи сутки недалеко от Омского моста в Восточном завозят песок. Здесь все понимают, что никакого пляжа не будет — дорожники строят дамбу, чтобы защитить город от наводнения. Каждые полчаса десятки самосвалов почти без перерыва высыпают тонны песка рядом с несколькими садоводствами, которым грозит затопление с реки Тобол. «Думаю, что здесь еще работы на день и ночь. Одной полосой песка мы уже прошли, сейчас идем второй. Укрепляем и делаем дамбу шире. Потом ее будут уплотнять катками», — рассказал корреспонденту один из дорожных работников. Чтобы не допустить проникновения воды в города работники трудятся в круглосуточном режиме — сейчас для них важнее спасти горожан от паводка. Сами жители СНТ, судя по всему, уже эвакуировались. В округе никого не видно и не слышно, кроме работников и шума спецтехники, высыпающей песок. Высота дамбы составляет примерно два метра в высоту и столько же в ширину. Длина песочной крепости растягивается на сотни метров. Если наводнение затопит эти СНТ, то песочная дамба позволит сдержать натиск воды и не допустить ее дальнейший приход в микрорайон. В Кургане готовы засыпать мост в случае потопа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также дорожные работники готовятся засыпать песком и глиной проезд под железнодорожным мостом в районе кинотеатра «Мир». Если большая вода все-таки зайдет в микрорайон Восточный, то закрытие дороги не позволит воде приникнуть в город. Здесь уже заранее приготовлена площадка, на которую самосвалы завозят тонны грунта. В случае необходимости этим грунтом планируют закрывать участок дороги под мостом. По словам, представителя компании ТАДК Тимофея Бухова, данные перекрытия будут делать только в случае чрезвычайной ситуации. Также временный накопитель песка планируют использовать для укрепления берегов Тобола. Набережная превратилась в «военное» укрепление В Кургане построили дамбы из мешков с песком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за паводка главная набережная Кургана, на которой горожане так любят гулять и проводить время, превратилась в некий форпост. Вместо привычных скамеек в несколько слоев выложены баррикады из мешков с песком. Местами высота преград достигает полутора метра. В районе Кировского моста уже обустроена защита от воды — по обеим сторонам укрепления, сам мост перекрыт бетонными блоками и засыпан песком. Продолжаются работы по укреплению дамбы на берегу Тобола от Троицкой площади до бульвара Солнечный. Ее длина составляет четыре километра. Если утром на набережной еще можно было заметить большое скопление горожан, которые пришли посмотреть на пребывающую воду, то днем Статья по теме «Нельзя ждать сложа руки»: курганцы сплотились для защиты города на пешеходной дорожке уже появились ленточки. Полицейские стали охранять входы и никого не впускать, чтобы люди не мешали дорожникам и добровольцам строить преграды от воды. Всего в Кургане укреплять дамбы помогает около тысячи человек. С каждым днем их количество прибавляется. Все горожане хотят быть причастными к спасению своего города и не допустить разрушений, которые может принести с собой наводнение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ожидании наводнения на берегу реки Тобол в разных частях Кургана круглосуточно строят дамбу и укрепляют прорехи в ней мешками с песком. Защитное сооружение начинается от микрорайона Восточный и идет по всей набережной города до бульвара Солнечный. На защите города стоят дорожные работники, добровольцы, волонтеры, сотрудники МЧС, чиновники и местные жители, которые не смогли остаться в стороне. О том, как город готовится к приходу большой воды — в репортаже URA.RU. Город защищают от воды двухметровыми горами песка Третьи сутки недалеко от Омского моста в Восточном завозят песок. Здесь все понимают, что никакого пляжа не будет — дорожники строят дамбу, чтобы защитить город от наводнения. Каждые полчаса десятки самосвалов почти без перерыва высыпают тонны песка рядом с несколькими садоводствами, которым грозит затопление с реки Тобол. «Думаю, что здесь еще работы на день и ночь. Одной полосой песка мы уже прошли, сейчас идем второй. Укрепляем и делаем дамбу шире. Потом ее будут уплотнять катками», — рассказал корреспонденту один из дорожных работников. Чтобы не допустить проникновения воды в города работники трудятся в круглосуточном режиме — сейчас для них важнее спасти горожан от паводка. Сами жители СНТ, судя по всему, уже эвакуировались. В округе никого не видно и не слышно, кроме работников и шума спецтехники, высыпающей песок. Высота дамбы составляет примерно два метра в высоту и столько же в ширину. Длина песочной крепости растягивается на сотни метров. Если наводнение затопит эти СНТ, то песочная дамба позволит сдержать натиск воды и не допустить ее дальнейший приход в микрорайон. Также дорожные работники готовятся засыпать песком и глиной проезд под железнодорожным мостом в районе кинотеатра «Мир». Если большая вода все-таки зайдет в микрорайон Восточный, то закрытие дороги не позволит воде приникнуть в город. Здесь уже заранее приготовлена площадка, на которую самосвалы завозят тонны грунта. В случае необходимости этим грунтом планируют закрывать участок дороги под мостом. По словам, представителя компании ТАДК Тимофея Бухова, данные перекрытия будут делать только в случае чрезвычайной ситуации. Также временный накопитель песка планируют использовать для укрепления берегов Тобола. Набережная превратилась в «военное» укрепление Из-за паводка главная набережная Кургана, на которой горожане так любят гулять и проводить время, превратилась в некий форпост. Вместо привычных скамеек в несколько слоев выложены баррикады из мешков с песком. Местами высота преград достигает полутора метра. В районе Кировского моста уже обустроена защита от воды — по обеим сторонам укрепления, сам мост перекрыт бетонными блоками и засыпан песком. Продолжаются работы по укреплению дамбы на берегу Тобола от Троицкой площади до бульвара Солнечный. Ее длина составляет четыре километра. Если утром на набережной еще можно было заметить большое скопление горожан, которые пришли посмотреть на пребывающую воду, то днем на пешеходной дорожке уже появились ленточки. Полицейские стали охранять входы и никого не впускать, чтобы люди не мешали дорожникам и добровольцам строить преграды от воды. Всего в Кургане укреплять дамбы помогает около тысячи человек. С каждым днем их количество прибавляется. Все горожане хотят быть причастными к спасению своего города и не допустить разрушений, которые может принести с собой наводнение.