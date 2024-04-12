Валовая прибыль холдинга «Ариант» за год выросла на 1,5 миллиарда

Итог по валовой прибыли холдинга «Ариант» вырос на 14,6%

Холдинг «Ариант», перешедший под контроль государства, показал прибыл за 2023 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Валовая прибыль челябинского холдинга «Ариант» в составе пяти компаний, работающих в разных регионах, за 2023 год выросла на 1,5 млрд рублей. Как следует из отчетности, наибольший вклад в общий результат внесла «Агрофирма «Ариант».

«Валовая прибыль ООО „Агрофирма ‚Ариант‘“ в 2023 году составляет 2,859 млрд рублей. Показатель в 2022 году — 798,4 млн рублей», — отмечено в отчете о финрезультатах.

Прирост по агрофирме достиг 3,5 раза. При этом общий итог по валовой прибыли холдинга вырос на 14,6%. Анализ URA.RU проведен среди пяти компаний, по которым предъявлен иск Генпрокуратуры РФ: «ГК Ариант», «Агрофирма „Южная“», Агрофирма «Ариант», «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-вино». Отчетность продемонстрировала, что финансовые позиции пошатнулись у «ГК Ариант», сократившей валовую прибыль на 40,5% о 141 млн рублей. Также незначительное падение наблюдалось у «Южной» и «Кубань-Вино» (на 6% и 9% соответственно). Прочие индикаторы работы холдинга в 2023 году имели также положительную тенденцию. Чистая прибыль возросла на 1,4 млрд рублей. Выручка сопоставимо увеличилась на 1,57 млрд рублей. При этом упали издержки. Консолидированное снижение себестоимости выпуска составило 277,3 млн рублей, или 0,87%.

До 10 апреля «Ариант» принадлежал семье бизнесмена Александр Аристова. Основным совладельцем являлся его зять Александр Кретов. С 10 апреля все активы «Арианта» по требованию Генпрокуратуры переданы государству. Это произошло после того, как по иску Генпрокуратуры под контроль Росимущества перешли предприятия Челябинского электрометаллургического комбината, которым владела семья бизнесмена Юрия Антипова.

До 2021 года бизнес Антиповых и Аристовым был совместным. Так как Генпрокуратура посчитала, что до раздела бизнеса семьи бизнесменов незаконно вывели со счетов предприятий 105 млрд рублей, суд постановил взыскать с Антиповых, Аристовы и Кретовых всю эту сумму. Юристы бизнесменов все решения судов оспаривают.