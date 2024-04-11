Росимущество стало новым собственником «Арианта». Скрин

Предприятия семьи олигарха Аристова стали собственностью Российской Федерации

11 апреля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Арианта» теперь работают на российской государство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре самых крупных актива группы компаний «Ариант» перешли Росимуществу. Информация об этом появилась в СБИС. Согласно внесенным в ЕГРЮЛ записям, в собственность государства перешли агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». Перерегистрация собственности произведена 10 апреля. Активы холдинга «Ариант» переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ решением арбитражного суда Челябинской области. В надзорном ведомстве посчитали, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в девяностых годах была проведена незаконно. По мнению Генпрокуратуры, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области. До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Теперь на все имущество семей бизнесменов наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 млрд рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса. Скрин: сайт СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре самых крупных актива группы компаний «Ариант» перешли Росимуществу. Информация об этом появилась в СБИС. Согласно внесенным в ЕГРЮЛ записям, в собственность государства перешли агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». Перерегистрация собственности произведена 10 апреля. Активы холдинга «Ариант» переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ решением арбитражного суда Челябинской области. В надзорном ведомстве посчитали, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в девяностых годах была проведена незаконно. По мнению Генпрокуратуры, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области. До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Теперь на все имущество семей бизнесменов наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 млрд рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса.