11 апреля 2024

Юристы добиваются отмены ареста предприятий «Арианта»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ходатайства об отмене обеспечительных мер рассмотри 18-й арбитражный апелляционный суд Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Юристы предприятий ГК «Ариант» пытаются добиться снятия с них ареста. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Ходатайства об отмене обеспечительных мер поданы ООО «Группа компаний Ариант», ООО Агрофирма «Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Они зарегистрированы Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом 11 апреля. Дата рассмотрения пока не назначена.

При этом в промежутке между подачей и регистрацией ходатайств, согласно решению нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры, две последние компании перерегистрированы на государство. Их новым собственником стало Росимущество.

В надзорном ведомстве сочли, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в девяностых годах была проведена незаконно. По мнению Генпрокуратуры, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области.

До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Теперь на все имущество семей бизнесменов наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса.

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Юристы предприятий ГК «Ариант» пытаются добиться снятия с них ареста. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Ходатайства об отмене обеспечительных мер поданы ООО «Группа компаний Ариант», ООО Агрофирма «Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Они зарегистрированы Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом 11 апреля. Дата рассмотрения пока не назначена. При этом в промежутке между подачей и регистрацией ходатайств, согласно решению нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры, две последние компании перерегистрированы на государство. Их новым собственником стало Росимущество. В надзорном ведомстве сочли, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в девяностых годах была проведена незаконно. По мнению Генпрокуратуры, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области. До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Теперь на все имущество семей бизнесменов наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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