Юристы добиваются отмены ареста предприятий «Арианта»

Юристы предприятий ГК «Ариант» пытаются добиться снятия с них ареста. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.
Ходатайства об отмене обеспечительных мер поданы ООО «Группа компаний Ариант», ООО Агрофирма «Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Они зарегистрированы Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом 11 апреля. Дата рассмотрения пока не назначена.
При этом в промежутке между подачей и регистрацией ходатайств, согласно решению нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры, две последние компании перерегистрированы на государство. Их новым собственником стало Росимущество.
В надзорном ведомстве сочли, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в девяностых годах была проведена незаконно. По мнению Генпрокуратуры, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области.
До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Теперь на все имущество семей бизнесменов наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса.
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