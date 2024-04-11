Юристы добиваются отмены ареста предприятий «Арианта»

12 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Ходатайства об отмене обеспечительных мер рассмотри 18-й арбитражный апелляционный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Юристы предприятий ГК «Ариант» пытаются добиться снятия с них ареста. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Ходатайства об отмене обеспечительных мер поданы ООО «Группа компаний Ариант», ООО Агрофирма «Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Они зарегистрированы Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом 11 апреля. Дата рассмотрения пока не назначена. При этом в промежутке между подачей и регистрацией ходатайств, согласно решению нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры, две последние компании перерегистрированы на государство. Их новым собственником стало Росимущество. В надзорном ведомстве сочли, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в девяностых годах была проведена незаконно. По мнению Генпрокуратуры, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области. До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Теперь на все имущество семей бизнесменов наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юристы предприятий ГК «Ариант» пытаются добиться снятия с них ареста. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Ходатайства об отмене обеспечительных мер поданы ООО «Группа компаний Ариант», ООО Агрофирма «Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Они зарегистрированы Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом 11 апреля. Дата рассмотрения пока не назначена. При этом в промежутке между подачей и регистрацией ходатайств, согласно решению нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры, две последние компании перерегистрированы на государство. Их новым собственником стало Росимущество. В надзорном ведомстве сочли, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в девяностых годах была проведена незаконно. По мнению Генпрокуратуры, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области. До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Теперь на все имущество семей бизнесменов наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса.