В мире «Хезболла» выпустила более 40 ракет по Израилю 12 апреля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 + Израиль был атакован с территории Ливана Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана, сообщает ЦАХАЛ. Было выпущено около 40 ракет. Ответственность за ракетные пуски взяла на себя ливанская «Хезболла». «После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 40 запусков, пересекавших территорию Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ракетный обстрел произошел на фоне обострения напряженности в регионе после сообщений о том, что Иран может ответить на недавний авиаудар Израиля по своему консульству в Дамаске. Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке и готовятся помогать Израилю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана, сообщает ЦАХАЛ. Было выпущено около 40 ракет. Ответственность за ракетные пуски взяла на себя ливанская «Хезболла». «После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 40 запусков, пересекавших территорию Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ракетный обстрел произошел на фоне обострения напряженности в регионе после сообщений о том, что Иран может ответить на недавний авиаудар Израиля по своему консульству в Дамаске. Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке и готовятся помогать Израилю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям