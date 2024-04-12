«Хезболла» выпустила более 40 ракет по Израилю

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс,  stock
Израиль был атакован с территории Ливана Фото:

Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана, сообщает ЦАХАЛ. Было выпущено около 40 ракет. Ответственность за ракетные пуски взяла на себя ливанская «Хезболла».

«После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 40 запусков, пересекавших территорию Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ракетный обстрел произошел на фоне обострения напряженности в регионе после сообщений о том, что Иран может ответить на недавний авиаудар Израиля по своему консульству в Дамаске. Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке и готовятся помогать Израилю.

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Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана, сообщает ЦАХАЛ. Было выпущено около 40 ракет. Ответственность за ракетные пуски взяла на себя ливанская «Хезболла». «После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 40 запусков, пересекавших территорию Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ракетный обстрел произошел на фоне обострения напряженности в регионе после сообщений о том, что Иран может ответить на недавний авиаудар Израиля по своему консульству в Дамаске. Соединенные Штаты Америки изменили дислокацию своих военных сил на Ближнем Востоке и готовятся помогать Израилю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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