Юрия Куклачева экстренно госпитализировали с празднования 75-летия

12 апреля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Куклачев почувствовал себя плохо во время общения с журналистами Фото: Роман Наумов © URA.RU Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса «Жемчужная нить жизни», сообщает корреспондент NEWS.ru. Куклачеву стало плохо сразу после выхода на сцену. Артист отмечал свое 75-летие. Юбилейный вечер артиста проходил в «Вегас Сити Холле» в Москве. «Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул. Сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался», — пишет издание . Несмотря на инцидент, мероприятие продолжилось, и на сцену вышли дети Юрия Куклачева. Сам дрессировщик был экстренно доставлен в больницу, где медицинский персонал оказал ему первую помощь. В ходе событий произошел еще один непредвиденный инцидент: от испуга сбежала любимая кошка артиста, которую до сих пор ищут. Перед тем как его госпитализировали, Куклачев провел выступление на сцене. На видео, снятом во время мероприятия, артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса «Жемчужная нить жизни», сообщает корреспондент NEWS.ru. Куклачеву стало плохо сразу после выхода на сцену. Артист отмечал свое 75-летие. Юбилейный вечер артиста проходил в «Вегас Сити Холле» в Москве. «Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул. Сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался», — пишет издание. Несмотря на инцидент, мероприятие продолжилось, и на сцену вышли дети Юрия Куклачева. Сам дрессировщик был экстренно доставлен в больницу, где медицинский персонал оказал ему первую помощь. В ходе событий произошел еще один непредвиденный инцидент: от испуга сбежала любимая кошка артиста, которую до сих пор ищут. Перед тем как его госпитализировали, Куклачев провел выступление на сцене. На видео, снятом во время мероприятия, артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям.