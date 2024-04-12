Умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер. В возрасте 83 лет. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Он скончался во Флоренции после продолжительной болезни.
«Роберто Кавалли скончался сегодня во Флоренции. Ему было 83 года. И он какое-то время болел», —
Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli в 1970-х годах. Компания выпускала футболки, джинсы и другую одежду. В 1998 году появилась мужская и женская одежда марки Just Cavalli для молодежи. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах, в том числе в России.
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