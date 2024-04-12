Умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли

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Итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер. В возрасте 83 лет. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Он скончался во Флоренции после продолжительной болезни.

«Роберто Кавалли скончался сегодня во Флоренции. Ему было 83 года. И он какое-то время болел», — передает газета Corriere della Sera.

Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli в 1970-х годах. Компания выпускала футболки, джинсы и другую одежду. В 1998 году появилась мужская и женская одежда марки Just Cavalli для молодежи. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах, в том числе в России.

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Итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер. В возрасте 83 лет. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Он скончался во Флоренции после продолжительной болезни. «Роберто Кавалли скончался сегодня во Флоренции. Ему было 83 года. И он какое-то время болел», — передает газета Corriere della Sera. Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli в 1970-х годах. Компания выпускала футболки, джинсы и другую одежду. В 1998 году появилась мужская и женская одежда марки Just Cavalli для молодежи. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах, в том числе в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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