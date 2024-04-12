12 апреля 2024

В Салехарде 9 компаний подбирали себе сотрудников на ярмарке трудоустройства

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На ярмарке трудоустройства в Салехарде консультировали по мерам поддержки для предпринимателей и соискателей Фото:

На ярмарке трудоустройства в Салехарде (ЯНАО) участвовало девять компаний-работодателей из различных структур. Своим претендентам они предлагали узнать о требованиях к кандидатам и условиях работы, получить помощь в планировании карьеры и составлении резюме, сообщила мэрия города.

«На ярмарке были 9 работодателей из различных сфер, в том числе бизнес- и государственных структур. … Соискатели могли не только быстро найти работу, но и познакомиться с различными профессиями, узнать о требованиях к кандидатам и условиях работы, получить помощь в планировании карьеры и составлении резюме», — написано в telegram-канале ведомства.

Также на ярмарке была представлена возможность консультации по мерам поддержки для предпринимателей и соискателей. Исполняющий обязанности начальника отдела Центра занятости населения ЯНАО в Салехарде Владимир Едигарев отметил, что спектр вакансий, представленных на ярмарке, был максимально расширен, чтобы жители могли сделать выбор в поиске подходящей работы.

В 13 городах и районных центрах ЯНАО состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Там соискатели смогут найти подходящую работу, а работодатель подобрать себе потенциального сотрудника.

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На ярмарке трудоустройства в Салехарде (ЯНАО) участвовало девять компаний-работодателей из различных структур. Своим претендентам они предлагали узнать о требованиях к кандидатам и условиях работы, получить помощь в планировании карьеры и составлении резюме, сообщила мэрия города. «На ярмарке были 9 работодателей из различных сфер, в том числе бизнес- и государственных структур. … Соискатели могли не только быстро найти работу, но и познакомиться с различными профессиями, узнать о требованиях к кандидатам и условиях работы, получить помощь в планировании карьеры и составлении резюме», — написано в telegram-канале ведомства. Также на ярмарке была представлена возможность консультации по мерам поддержки для предпринимателей и соискателей. Исполняющий обязанности начальника отдела Центра занятости населения ЯНАО в Салехарде Владимир Едигарев отметил, что спектр вакансий, представленных на ярмарке, был максимально расширен, чтобы жители могли сделать выбор в поиске подходящей работы. В 13 городах и районных центрах ЯНАО состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Там соискатели смогут найти подходящую работу, а работодатель подобрать себе потенциального сотрудника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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