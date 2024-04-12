12 апреля 2024

В Подмосковье задержан предполагаемый кислотный маньяк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодёжная капсула времени. Екатеринбург, зима, хулиганство, улица вайнера, задержанный, полиция, екатеринбург , сотрудники полиции, распитие пива, медианавес
Подозреваемый «кислотный маньяк» 1992 года рождения Фото:

В Подмосковье задержали подозреваемого «кислотного маньяка», который подходит к женщинам и обливает их кислотой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«В ходе слаженной работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников МУ МВД России „Щелковское“ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ задержан житель города Лосино-Петровский», написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что подозреваемый 1992 года рождения.

В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Там следователи приступят к его допросу.

В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье задержали подозреваемого «кислотного маньяка», который подходит к женщинам и обливает их кислотой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. «В ходе слаженной работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников МУ МВД России „Щелковское“ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ задержан житель города Лосино-Петровский», написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что подозреваемый 1992 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Там следователи приступят к его допросу. В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...