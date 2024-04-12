В Подмосковье задержан предполагаемый кислотный маньяк

13 апреля 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Подозреваемый «кислотный маньяк» 1992 года рождения Фото: Илья Московец © URA.RU В Подмосковье задержали подозреваемого «кислотного маньяка», который подходит к женщинам и обливает их кислотой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. «В ходе слаженной работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников МУ МВД России „Щелковское“ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ задержан житель города Лосино-Петровский», написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что подозреваемый 1992 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Там следователи приступят к его допросу. В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье задержали подозреваемого «кислотного маньяка», который подходит к женщинам и обливает их кислотой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. «В ходе слаженной работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников МУ МВД России „Щелковское“ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ задержан житель города Лосино-Петровский», написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что подозреваемый 1992 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Там следователи приступят к его допросу. В Подмосковье в районе Монино незнакомец подходит к женщинам и молча обливает их кислотой. За последние два дня было совершено три нападения. У пострадавших диагностированы ожоги лица и ног.