Трассы Тюменской области находятся под круглосуточным контролем из-за паводка

Вдоль участка трассы Тюмень — Ишим — Омск идет отсыпка гидротехнических сооружений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники Росавтодора перешли в режим повышенной готовности для круглосуточного контроля трасс Тюменской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Росавтодор перешел в режим повышенной готовности: федеральные трассы в Тюменской области — под круглосуточным контролем. Специалисты учреждения проводят моделирование обстановки, исходя из прогнозных данных по уровню подъема воды», — написано в telegram-Канале ведомства.

Чтобы предотвратить выход воды на проезжую часть, вдоль участка с 354 по 362 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск идет отсыпка гидротехнических сооружений, на участках трасс в Абатском районе до 19 апреля будет проведена отсыпка дорог, а также сейчас приобретаются пленки, мешки, щебень, песок, грунт и другие необходимые материалы. При угрозе безопасности движения дороги перекроют, а водителей направят на альтернативные пути объезда, которые уже предусмотрены и прорабатываются.

В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Речь об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе.