12 апреля 2024

Трассы Тюменской области находятся под круглосуточным контролем из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Огромная лужа на проезжей части в Кургане., лужа на дороге, брызги от автомобиля, камаз в воде
Вдоль участка трассы Тюмень — Ишим — Омск идет отсыпка гидротехнических сооружений Фото:

Сотрудники Росавтодора перешли в режим повышенной готовности для круглосуточного контроля трасс Тюменской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Росавтодор перешел в режим повышенной готовности: федеральные трассы в Тюменской области — под круглосуточным контролем. Специалисты учреждения проводят моделирование обстановки, исходя из прогнозных данных по уровню подъема воды», — написано в telegram-Канале ведомства.

Чтобы предотвратить выход воды на проезжую часть, вдоль участка с 354 по 362 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск идет отсыпка гидротехнических сооружений, на участках трасс в Абатском районе до 19 апреля будет проведена отсыпка дорог, а также сейчас приобретаются пленки, мешки, щебень, песок, грунт и другие необходимые материалы. При угрозе безопасности движения дороги перекроют, а водителей направят на альтернативные пути объезда, которые уже предусмотрены и прорабатываются.

В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Речь об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе.

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Сотрудники Росавтодора перешли в режим повышенной готовности для круглосуточного контроля трасс Тюменской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. «Росавтодор перешел в режим повышенной готовности: федеральные трассы в Тюменской области — под круглосуточным контролем. Специалисты учреждения проводят моделирование обстановки, исходя из прогнозных данных по уровню подъема воды», — написано в telegram-Канале ведомства. Чтобы предотвратить выход воды на проезжую часть, вдоль участка с 354 по 362 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск идет отсыпка гидротехнических сооружений, на участках трасс в Абатском районе до 19 апреля будет проведена отсыпка дорог, а также сейчас приобретаются пленки, мешки, щебень, песок, грунт и другие необходимые материалы. При угрозе безопасности движения дороги перекроют, а водителей направят на альтернативные пути объезда, которые уже предусмотрены и прорабатываются. В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Речь об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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