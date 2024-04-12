Полпред Якушев: максимальный паводок грозит пяти территориям Тюменской области

Чтобы не повторить историю Ишима в 2017-м году, власти заблаговременно принимают все необходимые меры Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В пяти муниципальных образованиях Тюменской области полным ходом идет работа по подготовке защитных сооружений, так как именно эти территории находятся в зоне максимального риска грядущего паводка. Об этом URA.RU рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Речь идет об Ишиме, Ялуторовске, Упорово, Викулово и Абатском районе.

«Особого контроля в период паводка в Тюменской области требуют пять территорий, которые в 2017 году максимально попали под удар водной стихии. Это Ишим, Ялуторовск, Упорово, Викулово и Абатский район. Подготовка защитных сооружений там идет полным ходом. Отсыпку дамб ведут на высоту большую, чем нас ориентирует Гидрометцентр. Мы мобилизовали нужное количество техники. Все работают, понимая, каким должен быть результат», — рассказал Владимир Якушев в интервью с URA.RU.

По его словам, вопрос готовности состоит из двух блоков. Помимо укрепления защитных сооружений важна и работа с населением. Информирование в Тюменской области идет по всем каналам: смс, телевидение, подомовой обход. Оповещение жителей идет под роспись. Созданы пункты временного размещения, оборудованные всем необходимым.

Как ранее писало URA.RU, 13 апреля главы муниципалитетов проведут встречи с гражданами, где будут даны подробные инструкции на случай возможных ЧП. Также в регионе работает горячая линия по номеру 122.