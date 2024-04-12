В мире Украина Вашингтон и Киев договорились обсудить восстановление украинской экономики Госдеп: Вашингтон и Киев 17 апреля обсудят восстановление экономики Украины 13 апреля 2024 в 03:58 Размер текста - 17 + Составлен список участников форума Фото: Официальный сайт президента Украины Власти Украины и США договорились обсудить шаги восстановления украинской экономики в ближайшее время. Встреча сторон состоится 17 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа. «В Вашингтоне 17 апреля состоится форум, посвященный вопросам восстановления Украины», — говорится в заявлении Госдепа. Уточняется, что в обсуждении примут участие Агентство по международному развитию, министерство торговли, правительство Украины и Торговая палата США. Ранее Bloomberg сообщал, что на восстановление Украины может потребоваться триллион долларов. Уточнялось, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Украины и США договорились обсудить шаги восстановления украинской экономики в ближайшее время. Встреча сторон состоится 17 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа. «В Вашингтоне 17 апреля состоится форум, посвященный вопросам восстановления Украины», — говорится в заявлении Госдепа. Уточняется, что в обсуждении примут участие Агентство по международному развитию, министерство торговли, правительство Украины и Торговая палата США. Ранее Bloomberg сообщал, что на восстановление Украины может потребоваться триллион долларов. Уточнялось, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям