Вашингтон и Киев договорились обсудить восстановление украинской экономики

Власти Украины и США договорились обсудить шаги восстановления украинской экономики в ближайшее время. Встреча сторон состоится 17 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
«В Вашингтоне 17 апреля состоится форум, посвященный вопросам восстановления Украины», — говорится в заявлении Госдепа. Уточняется, что в обсуждении примут участие Агентство по международному развитию, министерство торговли, правительство Украины и Торговая палата США.
Ранее Bloomberg сообщал, что на восстановление Украины может потребоваться триллион долларов. Уточнялось, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в Украину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.