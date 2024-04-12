12 апреля 2024

Вашингтон и Киев договорились обсудить восстановление украинской экономики

Госдеп: Вашингтон и Киев 17 апреля обсудят восстановление экономики Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Украины и США договорились обсудить шаги восстановления украинской экономики в ближайшее время. Встреча сторон состоится 17 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«В Вашингтоне 17 апреля состоится форум, посвященный вопросам восстановления Украины», — говорится в заявлении Госдепа. Уточняется, что в обсуждении примут участие Агентство по международному развитию, министерство торговли, правительство Украины и Торговая палата США.

Ранее Bloomberg сообщал, что на восстановление Украины может потребоваться триллион долларов. Уточнялось, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в Украину.

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Власти Украины и США договорились обсудить шаги восстановления украинской экономики в ближайшее время. Встреча сторон состоится 17 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа. «В Вашингтоне 17 апреля состоится форум, посвященный вопросам восстановления Украины», — говорится в заявлении Госдепа. Уточняется, что в обсуждении примут участие Агентство по международному развитию, министерство торговли, правительство Украины и Торговая палата США. Ранее Bloomberg сообщал, что на восстановление Украины может потребоваться триллион долларов. Уточнялось, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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