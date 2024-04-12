Япония раскритиковала РФ в СБ ООН, вспомнив о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

13 апреля 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

Мицуко Сино выразила позицию Японии насчет бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино напомнила о трагедии в Хиросиме и Нагасаки, однако в контексте современной ядерной угрозы указала на Россию, а не на США, которые осуществили бомбардировки в 1945 году. «Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», — заявила Сино. Ее слова передают РИА Новости. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр в беседе с РИА Новости объяснил, почему Япония не называет настоящего виновника катастрофы в Хиросиме. По его мнению, Токио испытывает определенный страх перед Вашингтоном. Однако, по его словам, «многие мировые лидеры» давно осознали, что бомба была сброшена Америкой. Президент США Джо Байден заявлял, что страны укрепляют связи в сфере безопасности, передает телеканала C-SPAN. В Кремле считают, что военный союз Японии и США фактически существует, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино напомнила о трагедии в Хиросиме и Нагасаки, однако в контексте современной ядерной угрозы указала на Россию, а не на США, которые осуществили бомбардировки в 1945 году. «Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», — заявила Сино. Ее слова передают РИА Новости. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр в беседе с РИА Новости объяснил, почему Япония не называет настоящего виновника катастрофы в Хиросиме. По его мнению, Токио испытывает определенный страх перед Вашингтоном. Однако, по его словам, «многие мировые лидеры» давно осознали, что бомба была сброшена Америкой. Президент США Джо Байден заявлял, что страны укрепляют связи в сфере безопасности, передает телеканала C-SPAN. В Кремле считают, что военный союз Японии и США фактически существует, передает RT.