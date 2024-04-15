Как курганцам защититься от мародерства во время эвакуации из-за наводнения

Курганцам в борьбе с мародерами помогут ЧОП и сигнализации

15 апреля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Мародеры активизируются во время бедствий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области из-за наводнения эвакуированы почти 13 тысяч человек, которые переживают за сохранность своего имущества. Опустевшее после эвакуации жилье и ценные вещи становятся мишенью для злоумышленников. О том, кто такие мародеры, как от них защититься и что им грозит за кражу — в материале URA.RU. Кто такие мародеры Принято считать, что мародеры грабят пустые дома, используя безнаказанность в определенных бедственных ситуациях (к примеру, во время природных катастроф). Но на самом деле, как сообщают адвокаты в открытых источниках, мародерство — это кража чужого имущества во время военного положения, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, находящегося при убитых или раненых. Таким образом, разграбление пустых домов, оставленных хозяевами во время наводнений или других чрезвычайных ситуаций, по закону не является мародерством и квалифицируется как обычные кражи даже при наличии отягчающего обстоятельства. Как защититься от мародеров Есть несколько способов, как защититься от мародеров во время эвакуации. Во-первых, самым эффективным и надежным способом охраны своего жилья являются частные охранные предприятия. Можно заключить договор с такими организациями и поставить дом или квартиру под охрану, либо оснастить жилье видеокамерами, датчиками движения и другим. Во время эвакуации также находятся и желающие, которые готовы совершать обход домов и следить за порядком. Еще одним способом защиты от мародеров является дружба с соседями. Они так же заинтересованы в безопасности, поэтому можно создать общий чат жителей СНТ, поселка, улицы или же многоквартирного дома. Воры не лезут в жилище, в котором может находиться человек, поэтому можно создать эффект присутствия — датчики движения, включающие свет. В случае полной эвакуации от угрозы мародерства может уберечь заколачивание дверей и окон дома. Что грозит мародерам за преступления Если в населенном пункте действует режим военного положения, то злоумышленников будут судить по статье «Мародерство» (356.1 УК РФ). Воровство при стихийных бедствиях и ЧС будет квалифицироваться как кража (158 УК РФ). Мародерство наказывается лишением свободы до шести лет, с угрозой насилия — до 10. За групповое мародерство или с применением насилия грозит от трех до 12 лет, а на сумму более миллиона рублей — от восьми до 15. За кражу могут дать до 10 лет, за грабеж — до 12, а за разбой — до 15 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области из-за наводнения эвакуированы почти 13 тысяч человек, которые переживают за сохранность своего имущества. Опустевшее после эвакуации жилье и ценные вещи становятся мишенью для злоумышленников. О том, кто такие мародеры, как от них защититься и что им грозит за кражу — в материале URA.RU. Принято считать, что мародеры грабят пустые дома, используя безнаказанность в определенных бедственных ситуациях (к примеру, во время природных катастроф). Но на самом деле, как сообщают адвокаты в открытых источниках, мародерство — это кража чужого имущества во время военного положения, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, находящегося при убитых или раненых. Таким образом, разграбление пустых домов, оставленных хозяевами во время наводнений или других чрезвычайных ситуаций, по закону не является мародерством и квалифицируется как обычные кражи даже при наличии отягчающего обстоятельства. Есть несколько способов, как защититься от мародеров во время эвакуации. Во-первых, самым эффективным и надежным способом охраны своего жилья являются частные охранные предприятия. Можно заключить договор с такими организациями и поставить дом или квартиру под охрану, либо оснастить жилье видеокамерами, датчиками движения и другим. Во время эвакуации также находятся и желающие, которые готовы совершать обход домов и следить за порядком. Еще одним способом защиты от мародеров является дружба с соседями. Они так же заинтересованы в безопасности, поэтому можно создать общий чат жителей СНТ, поселка, улицы или же многоквартирного дома. Воры не лезут в жилище, в котором может находиться человек, поэтому можно создать эффект присутствия — датчики движения, включающие свет. В случае полной эвакуации от угрозы мародерства может уберечь заколачивание дверей и окон дома. Если в населенном пункте действует режим военного положения, то злоумышленников будут судить по статье «Мародерство» (356.1 УК РФ). Воровство при стихийных бедствиях и ЧС будет квалифицироваться как кража (158 УК РФ). Мародерство наказывается лишением свободы до шести лет, с угрозой насилия — до 10. За групповое мародерство или с применением насилия грозит от трех до 12 лет, а на сумму более миллиона рублей — от восьми до 15. За кражу могут дать до 10 лет, за грабеж — до 12, а за разбой — до 15 лет.