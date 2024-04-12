12 апреля 2024

Актуальная информация о паводке в Курганской области, где топит дома. Онлайн-трансляция

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив, усть-уйское
Паводок усиливается в Курганской области Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области паводок усиливается, вода приходит в населенные пункты. Власти продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. В регион поступает дополнительная плавающая спецтехника МЧС для спасения людей и транспортировки грузов. Курганцы укрепляют дамбу и гидротехнические сооружения, которые защищают областной центр от наводнения. С хронологией произошедшего можно ознакомиться здесь. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

10:12 Повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составит от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ. Свой прогноз дало МЧС России по Курганской области.

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В Курганской области паводок усиливается, вода приходит в населенные пункты. Власти продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. В регион поступает дополнительная плавающая спецтехника МЧС для спасения людей и транспортировки грузов. Курганцы укрепляют дамбу и гидротехнические сооружения, которые защищают областной центр от наводнения. С хронологией произошедшего можно ознакомиться здесь. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 10:12 Повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составит от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ. Свой прогноз дало МЧС России по Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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