12 апреля 2024

В Свердловской области поезд сошел с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
На месте происшествия работает восстановительный поезд (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на перегоне Лобва — Коптяки сошел с рельсов вагон-цистерна. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«На перегоне Лобва — Коптяки в Свердловской области произошел сход вагона-цистерны грузового поезда. На месте происшествия работает восстановительный поезд Серов-Сортировочный. Для пассажиров скоростного электропоезда №7079 „Финист“ сообщением Нижний Тагил — Карпинск организована доставка автобусами от станции Лобва до станции Серов, а пассажиров, купивших билеты до станции Карпинск, доставят к месту назначения на такси», — сказано в релизе.

Из-за инцидента поезд №127 Екатеринбург — Приобье задержан, а поезд №128 Приобье — Екатеринбург будет отправлен измененным маршрутом через Алапаевск. Свердловская железная дорога извиняется перед пассажирами за неудобства и усиленно работает над восстановлением графика движения.

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В Свердловской области на перегоне Лобва — Коптяки сошел с рельсов вагон-цистерна. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «На перегоне Лобва — Коптяки в Свердловской области произошел сход вагона-цистерны грузового поезда. На месте происшествия работает восстановительный поезд Серов-Сортировочный. Для пассажиров скоростного электропоезда №7079 „Финист“ сообщением Нижний Тагил — Карпинск организована доставка автобусами от станции Лобва до станции Серов, а пассажиров, купивших билеты до станции Карпинск, доставят к месту назначения на такси», — сказано в релизе. Из-за инцидента поезд №127 Екатеринбург — Приобье задержан, а поезд №128 Приобье — Екатеринбург будет отправлен измененным маршрутом через Алапаевск. Свердловская железная дорога извиняется перед пассажирами за неудобства и усиленно работает над восстановлением графика движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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