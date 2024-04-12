Полиция задержала челябинца, который изуродовал автомобили скорой помощи

Полицейские Челябинска установили и задержали молодого человека, изуродовавшего автомобили скорой помощи с помощью краски. Происшествие вызвало общественный резонанс и было поставлено на контроль руководством УМВД России по Челябинску.
«В ночь на 11 апреля неизвестный незаконно проник на территорию подстанции скорой помощи Ленинского района. Злоумышленник нанес надписи на две служебные машины скорой помощи. Происшествие вызвало резонанс и к розыску были подключены оперативники», — сообщили в пресс-службе областного главка.
Сотрудники уголовного розыска задержали нарушителя. Им оказался 18- летний челябинец. В своем поступке молодой человек раскаялся и принес извинения медикам. В отношении его составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
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