Передача Крыма Украине в 1954 году: история, причины, кто выступал против

В Крыму доказали незаконность передачи полуострова Украине

13 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Крым на протяжении веков контролировали разные народы и государства Фото: Виталий Страхов © URA.RU Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что специальная рабочая группа пришла к выводу о незаконности передачи Крыма УССР в 1954 году. Он подчеркнул, что в связи с этим планируются принятие соответствующих правовых и политических мер. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, касающуюся этого противоречивого события в истории полуострова. История Крыма В 1954 году в СССР отмечали 300-летие воссоединения Украины с Россией. Торжества прошли в Киеве и Москве. По одной из версий, передача Крымской области Украинской ССР стала подарком к юбилейной дате. Историк и публицист Дэвид Шредер отметил, что на протяжении веков Крым контролировали разные народы и государства. Он также упомянул, что с X века часть полуострова входила в состав древнерусского Тмутараканского княжества, а в XIII столетии стал частью Золотой Орды. После распада Золотой Орды на полуострове возникло Крымское ханство, которое затем признало себя вассалом Османской империи после приземления турецкого десанта в 1475 году. Историк и председатель Независимого исторического общества Ярослав Листов отметил, что крымские ханы осуществляли набеги на территорию России, включая знаменитый набег крымского хана Девлет-Гирея, который угнал в плен свыше 10 тысяч человек. За весь период нападений крымских татар в плен было угнано от 1,5 до двух миллионов человек Крым был передан УССР в 1954 году Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Почему Крым был передан Украине советскими властями После поражения Османской империи в русско-турецкой войне 1768—1774 годов статус Крымского ханства изменился. Сначала ханство стало независимым, а затем манифестом русской императрицы Екатерины II Крым был присоединен к Российской империи. События, же связанные с воссоединением Украины с Россией, произошли на сто лет раньше и никак затрагивали Крым. Тем не менее, в 1954 году празднование 300-летия воссоединения совпало с указом о передаче полуострова Украине. По словам Листова, у обывателей возникло впечатление, что Крым и Севастополь были подарком Украине к 300-летию, однако никакие документы и официальные издания не связывали эти два события. Согласно советскому руководству, передача Крыма Украине связана с вопросами народного хозяйства. С точки зрения экономики, такой подход имел свою логику, поскольку единственные автомобильные и железнодорожные пути в Крым проходили через Украинскую ССР. Никита Хрущев передал Крым Украине Никита Хрущев руководил восстановлением Крыма по указу главы СССР Иосифа Сталина. По мнению ряда источников, именно он стоял за решением передать полуостров Украине. Позднее близкие к Хрущеву пытались объяснить это действие необычными причинами. Одним из таких объяснений является версия, предложенная его внучкой, проживающей и работающей в США. Она утверждает, что передача Крыма Украине проводилось ради децентрализации Советского Союза. Однако Ярослав Листов подчеркнул, что передача Крыма не имела отношения к вопросам государственного управления и централизации системы управления. Инициатором передачи Крыма Украине был Никита Хрущев Фото: Соболев Валентин / ИТАР-ТАСС / ТАСС Кто выступал против передачи Крыма Идея Хрущева о передаче Крыма не нашла однозначной поддержки. Руководитель Крымского обкома партии Павел Титов высказал яркое противодействие этой идее, что привело к его немедленному снятию с должности. В свою очередь, историк отметил, что лишь один член политбюро Вячеслав Молотов высказался против передачи полуострова. Он руководствовался геополитическихми аспектами, а именно, считал, что Крым как важная база Черноморского флота должен принадлежать РСФСР. По его мнению, вопросы народного хозяйства возможно было решать путем переподчинения различных общесовхозов внутри Крыма, сохраняя политическую принадлежность Крыма к РСФСР на международном уровне. Вячеслав Молотов выступал за сохранение Крыма в составе РСФСР Фото: Фотохроника ТАСС / ТАСС Почему передача Крыма была нелегитимной Многие аналитики считают передачу Крыма Украинской ССР незаконной. Согласно их мнению, процедура передачи была неверной, поскольку решение было принято президиумом совета, а не Верховным Советом, который был высшим органом в каждой республике. Такой подход наталкивает на мысль о нелегитимности передачи полуострова. Мнение жителей Крыма о принадлежности территории также не учитывалось, поскольку СССР был единым образованием, и границы между республиками существовали лишь на карте. Большинству населения в то время было сложно представить, что Украина когда-нибудь станет независимой. Решение о передаче Крыма рассматривалось исключительно как административно-хозяйственное. Со временем Крым процветал как санаторно-курортный район, а экономика полуострова росла. Передача Крыма в качестве политического инструмента В 1954 году, вскоре после смерти Сталина, в Советском Союзе разгоралась борьба за власть. Этот поединок за главенство над государством выиграл Никита Хрущев. Он долгие годы руководил Украинской ССР и поэтому получение полуострова казалось привилегией, которая помогла укрепить его позиции в Центральном комитете партии. Подарок в виде Крыма также подталкивал представителей украинской элиты к поддержке Хрущева. В то время у украинской группы чиновников было большое влияние в верхах СССР. Как Крым защищался от украинизации Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что те же самые люди, которые сейчас проводят культурный геноцид на украинских территориях, реализуя политику украинизации, применяли эту же стратегию в отношении Крыма. Они ограничивали использование русского языка и старались удалить русскую культуру из жизни крымчан. Крымчане организовали референдум 20 января 1991 года для восстановления республиканского статуса полуострова с целью защиты своих прав. По словам Константинова, в условиях правового хаоса и политического произвола на Украине в 2014 году жители Крыма своим голосованием определили свою судьбу и защитили свою идентичность. Выход полуострова из состава Украины был законным и демократичным, в отличие от включения его в состав украинского государства, которое произошло не так правомерно, подчеркнул спикер парламента. Спикер крымского парламента Владимир Константинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оценка Генпрокуратуры После включения Крыма в состав России, Генеральная прокуратура РФ сообщила, что считает передачу Крыма УССР противоречащей Конституции РСФСР и СССР. Они объяснили, что в соответствии с главным законом вопросы об утверждении изменений границ между союзными республиками решались высшими органами государственной власти и управления, а не президиумом Верховного Совета СССР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что специальная рабочая группа пришла к выводу о незаконности передачи Крыма УССР в 1954 году. Он подчеркнул, что в связи с этим планируются принятие соответствующих правовых и политических мер. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, касающуюся этого противоречивого события в истории полуострова. В 1954 году в СССР отмечали 300-летие воссоединения Украины с Россией. Торжества прошли в Киеве и Москве. По одной из версий, передача Крымской области Украинской ССР стала подарком к юбилейной дате. Историк и публицист Дэвид Шредер отметил, что на протяжении веков Крым контролировали разные народы и государства. Он также упомянул, что с X века часть полуострова входила в состав древнерусского Тмутараканского княжества, а в XIII столетии стал частью Золотой Орды. После распада Золотой Орды на полуострове возникло Крымское ханство, которое затем признало себя вассалом Османской империи после приземления турецкого десанта в 1475 году. Историк и председатель Независимого исторического общества Ярослав Листов отметил, что крымские ханы осуществляли набеги на территорию России, включая знаменитый набег крымского хана Девлет-Гирея, который угнал в плен свыше 10 тысяч человек. За весь период нападений крымских татар в плен было угнано от 1,5 до двух миллионов человек После поражения Османской империи в русско-турецкой войне 1768—1774 годов статус Крымского ханства изменился. Сначала ханство стало независимым, а затем манифестом русской императрицы Екатерины II Крым был присоединен к Российской империи. События, же связанные с воссоединением Украины с Россией, произошли на сто лет раньше и никак затрагивали Крым. Тем не менее, в 1954 году празднование 300-летия воссоединения совпало с указом о передаче полуострова Украине. По словам Листова, у обывателей возникло впечатление, что Крым и Севастополь были подарком Украине к 300-летию, однако никакие документы и официальные издания не связывали эти два события. Согласно советскому руководству, передача Крыма Украине связана с вопросами народного хозяйства. С точки зрения экономики, такой подход имел свою логику, поскольку единственные автомобильные и железнодорожные пути в Крым проходили через Украинскую ССР. Никита Хрущев руководил восстановлением Крыма по указу главы СССР Иосифа Сталина. По мнению ряда источников, именно он стоял за решением передать полуостров Украине. Позднее близкие к Хрущеву пытались объяснить это действие необычными причинами. Одним из таких объяснений является версия, предложенная его внучкой, проживающей и работающей в США. Она утверждает, что передача Крыма Украине проводилось ради децентрализации Советского Союза. Однако Ярослав Листов подчеркнул, что передача Крыма не имела отношения к вопросам государственного управления и централизации системы управления. Идея Хрущева о передаче Крыма не нашла однозначной поддержки. Руководитель Крымского обкома партии Павел Титов высказал яркое противодействие этой идее, что привело к его немедленному снятию с должности. В свою очередь, историк отметил, что лишь один член политбюро Вячеслав Молотов высказался против передачи полуострова. Он руководствовался геополитическихми аспектами, а именно, считал, что Крым как важная база Черноморского флота должен принадлежать РСФСР. По его мнению, вопросы народного хозяйства возможно было решать путем переподчинения различных общесовхозов внутри Крыма, сохраняя политическую принадлежность Крыма к РСФСР на международном уровне. Многие аналитики считают передачу Крыма Украинской ССР незаконной. Согласно их мнению, процедура передачи была неверной, поскольку решение было принято президиумом совета, а не Верховным Советом, который был высшим органом в каждой республике. Такой подход наталкивает на мысль о нелегитимности передачи полуострова. Мнение жителей Крыма о принадлежности территории также не учитывалось, поскольку СССР был единым образованием, и границы между республиками существовали лишь на карте. Большинству населения в то время было сложно представить, что Украина когда-нибудь станет независимой. Решение о передаче Крыма рассматривалось исключительно как административно-хозяйственное. Со временем Крым процветал как санаторно-курортный район, а экономика полуострова росла. В 1954 году, вскоре после смерти Сталина, в Советском Союзе разгоралась борьба за власть. Этот поединок за главенство над государством выиграл Никита Хрущев. Он долгие годы руководил Украинской ССР и поэтому получение полуострова казалось привилегией, которая помогла укрепить его позиции в Центральном комитете партии. Подарок в виде Крыма также подталкивал представителей украинской элиты к поддержке Хрущева. В то время у украинской группы чиновников было большое влияние в верхах СССР. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что те же самые люди, которые сейчас проводят культурный геноцид на украинских территориях, реализуя политику украинизации, применяли эту же стратегию в отношении Крыма. Они ограничивали использование русского языка и старались удалить русскую культуру из жизни крымчан. Крымчане организовали референдум 20 января 1991 года для восстановления республиканского статуса полуострова с целью защиты своих прав. По словам Константинова, в условиях правового хаоса и политического произвола на Украине в 2014 году жители Крыма своим голосованием определили свою судьбу и защитили свою идентичность. Выход полуострова из состава Украины был законным и демократичным, в отличие от включения его в состав украинского государства, которое произошло не так правомерно, подчеркнул спикер парламента. После включения Крыма в состав России, Генеральная прокуратура РФ сообщила, что считает передачу Крыма УССР противоречащей Конституции РСФСР и СССР. Они объяснили, что в соответствии с главным законом вопросы об утверждении изменений границ между союзными республиками решались высшими органами государственной власти и управления, а не президиумом Верховного Совета СССР.