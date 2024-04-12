«Случилась истерика»: у семьи из Кургана сгорел дом, наводнение угрожает новому жилью

В Кургане наводнение угрожает новому жилью погорельцев, купленному на выплаты

13 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Семья погорельцев рискует потерять новый дом из-за паводка в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В пункт временного размещения в школу №50 Кургана эвакуировалась семья Кузнецовых, которые в прошлом году потеряли дом и все имущество в пожаре. Новому дому курганцев грозит наводнение. Узнав об угрозе у матери двоих детей Маргариты случилась истерика, рассказала она URA.RU. «У нас был дом был в микрорайоне Глинки, полностью сгорел меньше года назад, в мае 2023 года. Живы остались, потому что вовремя заметили, как огонь подобрался к ограде. Муж успел вытащить газовый баллон из дома, получил ожог рук. Спасти вещи не успели. На выплаты мы купили полдома в Малое Чаусово. И теперь вот наводнение. Я не смотрю телевизор, об эвакуации узнала в местном магазине от продавца. И у меня случилась истерика: за что нам это все? Дети очень тяжело пережили пожар, почти каждый день вспоминают. Теперь вот спешно пришлось оставить дом», — волнуется женщина. На условия в ПВР Кузнецова не жалуется. Единственное пожелание — иметь возможность кормить детей горячим супом, как они привыкли питаться дома. В ПВР свои бытовые приборы людям приносить нельзя — таково требование пожарной безопасности. Но в столовой всегда в доступе есть кипяток. Ранее URA.RU писало об условиях, в которых живут эвакуированные курганцы в ПВР. Пункт рассчитан почти на 300 мест. Эвакуация жителей с территорий возможного затопления и подтопления продолжается. Большая вода движется на Курган, сейчас она в Притобольном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пункт временного размещения в школу №50 Кургана эвакуировалась семья Кузнецовых, которые в прошлом году потеряли дом и все имущество в пожаре. Новому дому курганцев грозит наводнение. Узнав об угрозе у матери двоих детей Маргариты случилась истерика, рассказала она URA.RU. «У нас был дом был в микрорайоне Глинки, полностью сгорел меньше года назад, в мае 2023 года. Живы остались, потому что вовремя заметили, как огонь подобрался к ограде. Муж успел вытащить газовый баллон из дома, получил ожог рук. Спасти вещи не успели. На выплаты мы купили полдома в Малое Чаусово. И теперь вот наводнение. Я не смотрю телевизор, об эвакуации узнала в местном магазине от продавца. И у меня случилась истерика: за что нам это все? Дети очень тяжело пережили пожар, почти каждый день вспоминают. Теперь вот спешно пришлось оставить дом», — волнуется женщина. На условия в ПВР Кузнецова не жалуется. Единственное пожелание — иметь возможность кормить детей горячим супом, как они привыкли питаться дома. В ПВР свои бытовые приборы людям приносить нельзя — таково требование пожарной безопасности. Но в столовой всегда в доступе есть кипяток. Ранее URA.RU писало об условиях, в которых живут эвакуированные курганцы в ПВР. Пункт рассчитан почти на 300 мест. Эвакуация жителей с территорий возможного затопления и подтопления продолжается. Большая вода движется на Курган, сейчас она в Притобольном округе.