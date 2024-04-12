«А то уплыву с домом»: как живут эвакуированные из-за паводка

О кровавом ЧП, соседстве с цыганами и помощи ожидающим большую воду в Кургане. Фото, видео

12 апреля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Школа превратилась в дом для 160 эвакуированных курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В школе №50 Кургана теперь не только учатся, но и живут. Кровати возле школьной доски, обед в столовой, десятки детей, почти дружное соседство с цыганами и кошки. Эвакуированные из-за наводнения горожане пережидают стихию в пункте временного размещения. Там находится около 160 человек. Они заселили кабинеты трех этажей школы. Скучать людям не дают журналисты федеральных ТВ. Недавно было ЧП, пришлось вызывать скорую. О том, как живут курганцы в ПВР в ожидании большой воды — репортаж URA.RU. Всего два дня прошло, а пункт временного размещения в школе №50 не узнать: жильцов стало больше в четыре раза (с 40 во вторник до 160 в четверг). Парковка у здания занята: депутаты и простые горожане привозят для эвакуированных нужные вещи. Вчера — одноразовую посуду, сегодня — питьевую воду в бутылках. В пункте такому вниманию рады. Эвакуированных детей в ПВР и развлекают и учат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощь от неравнодушных Житель Кургана Павел Вагин узнав, что среди эвакуированных много детей (больше 40), решил отвлечь их вкусняшками и настольными играми. «Я сам отец двух детей. Переживаю за детское здоровье. Решил привезти в ПВР детскую воду, соки, печенье, раскраски, шахматы и настольные игры. Поддержать детей, чтобы им веселей было пережить эту непростую ситуацию», — говорит он скромно. Его семью паводок не коснулся. Подарки помогают разгрузить волонтеры. Решено, что гостинцы детям раздадут во время обеда. В холле первого этажа веселая музыка. Малыши дошкольного возраста танцуют и играют в подвижные игры. Сегодня к ним пришли воспитатели и няни. Встречаем уже знакомую маму двух ребятишек. «Мы тут уже как дома, — узнает нас Наталья, — Со всеми познакомились, подружились. К детям теперь приходят воспитатели из детсада», — говорит она. Наталья супруга бойца СВО, ранее сдерживая слезы, рассказала, как спешно пришлось покинуть единственный дом в СНТ около шоссе Тюнина. Он попадает в зону затопления. Сейчас женщина выглядит спокойнее, улыбается. Журналисты с канала НТВ снимают, как живут эвакуированные курганцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внимание федеральных ТВ На четвертом этаже у старшеклассников проходят уроки — физика, русский язык, математика. «Школы города перешли на дистант, но не у всех эвакуированных учеников есть возможность заниматься дистанционно. Организованы занятия с учителями в школе», — поясняет руководитель ПВР Михаил Тимофеев. Для выпускников очные занятия особенно важны. Здесь же застаем съемочную группу НТВ. Журналисты расспрашивают старшеклассницу Киру про ее переживания. Смущенная девочка дает интервью, а после падает в объятия учительницы. «Молодец!» — подбадривает педагог. Журналисты в Кургане работают уже несколько дней, тоже ждут большую воду. Этажом ниже в кабинетах разместились пенсионеры из микрорайона Восточный. Женщины рассказывают, что пришли в пункт самостоятельно. «Я в двухэтажном доме одна осталась. Побоялась, если воды много будет, уплыву вместе с домом. Крышу ремонтировали, а сам дом старый», — переживает Ирина Скоростинская. В ПВР находится много пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рядом на кровати лежит мужчина. Он не встает даже при телевизионщиках. «Мужчина инвалид и после операции, — тихо поясняет его соседка, — С ним была женщина — социальный работник. Она за ним ухаживала. Но у нее вчера случился приступ эпилепсии, она упала прямо в ПВР на первом этаже. Говорят, поранилась, была кровь. Ее увезли в больницу, а мужчина остался один. Сегодня ждем скорую помощь, чтобы и его госпитализировали. Все-таки будет за ним уход», — добавляет женщина. Несколько пенсионерок пожаловались на шумных соседей — цыган. «Вчера они расшумелись, усмирял их полицейский», — рассказывают пенсионерки. А вот цыгане, напротив, всем довольны. Просили через журналистов выразить благодарность властям за организацию ПВР. «От лица цыганской народности прошу выразить благодарность властям. Здесь хорошо нас приняли. Чистота, порядок, никакой разделенности. Спасибо!» — сказала цыганка, но снятся на видео отказалась. Быт и питание Пенсионерка Надежда Вшивкова прибыла на пункт с сыном (он приехал с вахты) и двумя кошками. У животных в первый день был стресс, говорит она, но сейчас они начали осваиваться. Отмечает, что питание в ПВР организовано хорошо, работники столовой не отказывают мужчинам в добавке. В ПВР у людей трехразовое питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Питание эвакуированных трехразовое. При размещении, когда бы не поступил человек, его в первую очередь кормят. Объявления на завтрак, обед и ужин — через систему громкой связи. Больше режимных ограничений нет, люди свободно выходят в магазины, бани, по своим делам. Только их просят предупреждать о временном отсутствии в ПВР. В пункте дежурят медики (детский врач практически постоянно находится), а также психолог. Сам пункт работает круглосуточно. Оповещение жителей микрорайона продолжается, люди прибывают в ПВР. Глава Курганской области Вадим Шумков отправил бюджетников в подворовые обходы. Покинуть жилье для безопасного пережидания стихии просят жителей всей правобережной части Тобола. Накануне власти организовали эвакуацию еще из семи микрорайонов Кургана. На сегодня уже эвакуировано из мест затопления 6200 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе №50 Кургана теперь не только учатся, но и живут. Кровати возле школьной доски, обед в столовой, десятки детей, почти дружное соседство с цыганами и кошки. Эвакуированные из-за наводнения горожане пережидают стихию в пункте временного размещения. Там находится около 160 человек. Они заселили кабинеты трех этажей школы. Скучать людям не дают журналисты федеральных ТВ. Недавно было ЧП, пришлось вызывать скорую. О том, как живут курганцы в ПВР в ожидании большой воды — репортаж URA.RU. Всего два дня прошло, а пункт временного размещения в школе №50 не узнать: жильцов стало больше в четыре раза (с 40 во вторник до 160 в четверг). Парковка у здания занята: депутаты и простые горожане привозят для эвакуированных нужные вещи. Вчера — одноразовую посуду, сегодня — питьевую воду в бутылках. В пункте такому вниманию рады. Помощь от неравнодушных Житель Кургана Павел Вагин узнав, что среди эвакуированных много детей (больше 40), решил отвлечь их вкусняшками и настольными играми. «Я сам отец двух детей. Переживаю за детское здоровье. Решил привезти в ПВР детскую воду, соки, печенье, раскраски, шахматы и настольные игры. Поддержать детей, чтобы им веселей было пережить эту непростую ситуацию», — говорит он скромно. Его семью паводок не коснулся. Подарки помогают разгрузить волонтеры. Решено, что гостинцы детям раздадут во время обеда. В холле первого этажа веселая музыка. Малыши дошкольного возраста танцуют и играют в подвижные игры. Сегодня к ним пришли воспитатели и няни. Встречаем уже знакомую маму двух ребятишек. «Мы тут уже как дома, — узнает нас Наталья, — Со всеми познакомились, подружились. К детям теперь приходят воспитатели из детсада», — говорит она. Наталья супруга бойца СВО, ранее сдерживая слезы, рассказала, как спешно пришлось покинуть единственный дом в СНТ около шоссе Тюнина. Он попадает в зону затопления. Сейчас женщина выглядит спокойнее, улыбается. Внимание федеральных ТВ На четвертом этаже у старшеклассников проходят уроки — физика, русский язык, математика. «Школы города перешли на дистант, но не у всех эвакуированных учеников есть возможность заниматься дистанционно. Организованы занятия с учителями в школе», — поясняет руководитель ПВР Михаил Тимофеев. Для выпускников очные занятия особенно важны. Здесь же застаем съемочную группу НТВ. Журналисты расспрашивают старшеклассницу Киру про ее переживания. Смущенная девочка дает интервью, а после падает в объятия учительницы. «Молодец!» — подбадривает педагог. Журналисты в Кургане работают уже несколько дней, тоже ждут большую воду. Этажом ниже в кабинетах разместились пенсионеры из микрорайона Восточный. Женщины рассказывают, что пришли в пункт самостоятельно. «Я в двухэтажном доме одна осталась. Побоялась, если воды много будет, уплыву вместе с домом. Крышу ремонтировали, а сам дом старый», — переживает Ирина Скоростинская. Рядом на кровати лежит мужчина. Он не встает даже при телевизионщиках. «Мужчина инвалид и после операции, — тихо поясняет его соседка, — С ним была женщина — социальный работник. Она за ним ухаживала. Но у нее вчера случился приступ эпилепсии, она упала прямо в ПВР на первом этаже. Говорят, поранилась, была кровь. Ее увезли в больницу, а мужчина остался один. Сегодня ждем скорую помощь, чтобы и его госпитализировали. Все-таки будет за ним уход», — добавляет женщина. Несколько пенсионерок пожаловались на шумных соседей — цыган. «Вчера они расшумелись, усмирял их полицейский», — рассказывают пенсионерки. А вот цыгане, напротив, всем довольны. Просили через журналистов выразить благодарность властям за организацию ПВР. «От лица цыганской народности прошу выразить благодарность властям. Здесь хорошо нас приняли. Чистота, порядок, никакой разделенности. Спасибо!» — сказала цыганка, но снятся на видео отказалась. Быт и питание Пенсионерка Надежда Вшивкова прибыла на пункт с сыном (он приехал с вахты) и двумя кошками. У животных в первый день был стресс, говорит она, но сейчас они начали осваиваться. Отмечает, что питание в ПВР организовано хорошо, работники столовой не отказывают мужчинам в добавке. Питание эвакуированных трехразовое. При размещении, когда бы не поступил человек, его в первую очередь кормят. Объявления на завтрак, обед и ужин — через систему громкой связи. Больше режимных ограничений нет, люди свободно выходят в магазины, бани, по своим делам. Только их просят предупреждать о временном отсутствии в ПВР. В пункте дежурят медики (детский врач практически постоянно находится), а также психолог. Сам пункт работает круглосуточно. Оповещение жителей микрорайона продолжается, люди прибывают в ПВР. Глава Курганской области Вадим Шумков отправил бюджетников в подворовые обходы. Покинуть жилье для безопасного пережидания стихии просят жителей всей правобережной части Тобола. Накануне власти организовали эвакуацию еще из семи микрорайонов Кургана. На сегодня уже эвакуировано из мест затопления 6200 человек.