12 апреля 2024

Сотни свердловчан прощаются с певцом Кунгуровым, покончившим с собой в Москве. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Кунгурова похоронят на родине — в Заречном
Евгения Кунгурова похоронят на родине — в Заречном Фото:

В Заречном (Свердловская область) к Храму Покрова Божией Матери проститься с оперным певцом, заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым пришли сотни человек. Среди них родные, друзья и неравнодушные, передает корреспондент URA.RU.

Тело Кунгурова нашли в ночь на 9 апреля в Москве. До этого он отправил супруге сообщения, в которых пригрозил покончить с собой. Смерть констатировали приехавшие к его дому приехали медики.

Кунгуров — уроженец Заречного. Широкую известно получил благодаря проекту «Голос». В 2022 году стал солистом Калининградского музыкального театра.

По подсчетам корреспондента, на церемонии около 200 человек
По подсчетам корреспондента, на церемонии около 200 человек
Фото:
Родные попросили не снимать внутри
Родные попросили не снимать внутри
Фото:

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В Заречном (Свердловская область) к Храму Покрова Божией Матери проститься с оперным певцом, заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым пришли сотни человек. Среди них родные, друзья и неравнодушные, передает корреспондент URA.RU. Тело Кунгурова нашли в ночь на 9 апреля в Москве. До этого он отправил супруге сообщения, в которых пригрозил покончить с собой. Смерть констатировали приехавшие к его дому приехали медики. Кунгуров — уроженец Заречного. Широкую известно получил благодаря проекту «Голос». В 2022 году стал солистом Калининградского музыкального театра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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