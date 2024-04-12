В Заречном (Свердловская область) к Храму Покрова Божией Матери проститься с оперным певцом, заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым пришли сотни человек. Среди них родные, друзья и неравнодушные, передает корреспондент URA.RU.
Тело Кунгурова нашли в ночь на 9 апреля в Москве. До этого он отправил супруге сообщения, в которых пригрозил покончить с собой. Смерть констатировали приехавшие к его дому приехали медики.
Кунгуров — уроженец Заречного. Широкую известно получил благодаря проекту «Голос». В 2022 году стал солистом Калининградского музыкального театра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!